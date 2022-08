Snowfarming in Oberstdorf: Wo ein Stück Winter übersommert

Mit langsamen Schritten läuft Florian Speigl den hoch aufgetürmten Berg entlang. Immer wieder lässt der Geschäftsführer des "Nordic Zentrum Oberstdorf" seinen Blick prüfend über die Oberfläche des rund acht Meter hohen Haufens wandern. Seit Ende März lagern hier knapp 5.000 Kubikmeter Schnee. Mit ihm soll bestenfalls schon Ende Oktober die erste Loipe präpariert werden.

Doch Speigl und sein Team mussten in den vergangenen Wochen schon mehrfach nachbessern. "Man sieht, dass die Hitze dem Schneedepot zusetzt. Es ist so, dass sich dieser Haufen setzt und sich dann teilweise Risse an der Oberfläche bilden. Diese Risse werden dann gleich wieder verschlossen, damit keine Wärme nach innen kommt."

Sägemehl und Hackschnitzel gegen die Hitze

Um rund eineinhalb Meter ist der aufgeschüttete Schnee in den vergangenen Wochen schon eingesackt – und auch an diesem Tag wandert das Thermometer wieder Richtung 30 Grad. Um den heißen Temperaturen zu trotzen, braucht es eine gute Isolierung. In Oberstdorf setzt man auf eine knapp 50 Zentimeter dünne Schicht, die aus Sägemehl und Hackschnitzeln besteht.

Der Schnee für das Depot stammt aus der vergangenen Saison. Hergestellt in den kalten Nächten Ende Januar wurde der Schneehaufen Ende März abgedeckt. Für Oberstdorf ist es der erste Versuch, Schnee über den Sommer zu retten. Die Kosten liegen bei rund 40.000 Euro.

Snowfarming längst gängige Praxis – weltweit und in Bayern

Andernorts gehört Snowfarming längst zur gängigen Praxis. In Skandinavien, der Schweiz, Italien, Slowenien - viele bekannte Wintersportorte setzen seit Jahren auf das Übersommern von Schnee. Auch in Bayern ist die Technik längst im Einsatz. Seit 2005 werden in Ruhpolding jedes Jahr durchschnittlich 14.000 Kubikmeter Schnee über den Sommer deponiert. Die Kosten – von der Produktion über die Lagerung bis zum Transport und das Präparieren auf der Loipe – liegen hier jährlich bei rund 50.000 Euro.

Anfangs sei man belächelt worden, erklärt Alois Reiter von der Chiemgau Arena in Ruhpolding. Doch längst sei das Snowfarming für den Betrieb "essentiell". Zum einen ermögliche der gelagerte Schnee einen früheren Trainingsstart für die heimischen Athleten, zum anderen liefere er einen wichtigen Grundstock an Schnee, ohne den die jährlich stattfindenden großen Wettbewerbe in Ruhpolding nicht stattfinden könnten.

Die große Frage: Wieviel Schnee bleibt übrig?

Viel habe man in den vergangenen Jahren in Ruhpolding schon ausprobiert, erklärt Reiter: verschiedene Standorte, verschiedene Abdeckungsmateralien. Mittlerweile schaffe man es aber beständig, über den Sommer nur rund 25 bis 30 Prozent an Volumenverlust hinnehmen zu müssen. Damit, so Reiter, gebe es jedes Jahr genug Schnee, um die Trainingsloipe frühzeitig zu präparieren.

Eine Enttäuschung erlebte man hingegen in Scheidegg. 2019 hatte man hier im Westallgäurund 150 Kubikmeter Schnee abgedeckt, doch nur knapp 20 Prozent davon waren am Ende des Sommers noch übrig. Zu wenig zum Präparieren der geplanten Loipe. Der Gemeinderat beschloss, das Projekt nicht fortzuführen.

Oberstdorfer Standort macht Sorgen

Einen solchen Reinfall möchte man in Oberstdorf auf keinen Fall erleben. Sorgen bereitet jedoch der Standort. Das Schneedepot liegt viele Stunden in der prallen Sonne, zudem erhitzt sich die asphaltierte Rollerbahn direkt nebenan und strahlt viel Wärme ab. Einen alternativen, schattigeren Standort gibt es nicht. Entweder, weil die Grundstückseigentümer nicht zustimmten oder sich die Fläche nicht für die Anfahrt mit großen Maschinen eignet.