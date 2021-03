vor 18 Minuten

Snowdance-Filmfest in Landsberg beginnt unter Corona-Bedingungen

In Landsberg am Lech startet am Samstag das Independent-Filmfestival Snowdance. Über 30 Produktionen stehen auf dem Programm. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Filme online gestreamt. Festivaldirektor Tom Bohn ist sauer auf die Staatsregierung.