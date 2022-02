Snowboarder Martin Nörl bei Olympia: Adlkofen hofft auf Gold

Sowas nennt man einen Lauf: Der Niederbayer Martin Nörl hat alle drei Weltcuprennen dieses Jahres gewonnen. Jedes Mal mit einem "Urschrei" im Ziel. Jetzt ist der 28-Jährige einer der ganz heißen Medaillenkandidaten in Peking.

Snowboarden im niederbayerischen Hügelland

Begonnen hat alles am Roßberg in Adlkofen bei Landshut. Eher keine klassische Snowboardarena, sondern typisch niederbayerisches Hügelland. Papa Udo Nörl ist zunächst wenig begeistert von den Plänen des kleinen Martin: "Wir sind halt immer schon Ski gefahren. Und kaum konnte Martin Skifahren, wollte er ein Snowboard. Ein Jahr konnten wir das verhindern. Aber er war so eisern dahinter, bis wir gesagt haben: Okay, du bekommst ein Board."

Heute hütet Papa Nörl das allererste orangefarbene Snowboard seines Sohnes wie seinen Augapfel und zeigt es stolz in die Kamera. Auf diesem Board ist er von keiner und keinem zu bremsen. Auch nicht von der späteren Rennläuferin Claudia Weger, die das Boarden zusammen mit dem kleinen Martin am Rossberg in Adlkofen gelernt hat: "Natürlich hatte er ein besonderes Talent", erzählt die junge Frau. Wir sind zusammen Rennen gefahren und der Martin hat glaub ich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab."

Mutter fiebert am Fernseher mit

Zunächst am Rossberg, und dann auch international. Ab Mittwoch greift Martin in Peking vielleicht nach Gold. Und Mama Christine Bilecki drückt daheim die Daumen: "Ja, ich bin schon sehr nervös und hab immer Angst, dass irgendwas passiert", sagt sie im Interview mit dem BR. "Er ist ja nicht allein auf der Strecke, es sind ja immer vier Rennläufer gleichzeitig unterwegs - und in China. Man hat schon Angst. Aber Martin war auch immer ein sicherer Fahrer und er fährt nicht auf der letzten Rille. Ich glaub' er macht es gut".

Adlkofener Imbissbude als Sponsor

Daheim in Adlkofen sitzt auch der allererste Sponsor von Martin Nörl: Bernhard Roider von der örtlichen Imbissbude "Hatl's Imbiss" hat den kleine Martin nach seinen ersten Erfolgen im Jugendbereich ein wenig unterstützt. Als Gegenzug prangt der Aufkleber von der Imbissbude bis heute auf dem Board des Weltcup-Führenden. Und Martin hält es auf dem Siegerpodest dann in die Kamera der internationalen TV Stationen.

"Ich habe Martin erst vor Kurzem getroffen und gefragt, warum er immer noch Werbung für mich macht", erzählt Roider. "Einmal Kameradschaft, immer Kameradschaft, hat der Martin gesagt. Für mich ist das natürlich geil. Aber er vergisst mir nicht, dass ich auch ihm am Anfang geholfen habe." Und so macht der Weltcupführende bis heute kostenlos Werbung für die kleine Imbissbude im Gewerbegebiet seines Heimatdorfes.

Snowboarder startet bis heute für Heimatverein DJK SV Adlkofen

Die Erfolge des Snowboarders haben das kleine Dorf im niederbayerischen Hügelland auf die Weltkarte des internationalen Skisports gebracht. Bürgermeisterin Rosa-Maria Maurer ist stolz auf den prominentesten Adlkofener: "Ich kenne den Martin seit seiner Kindheit. Er ist mit meinem Sohn in den Kindergarten gegangen. Er ist einer von uns – ich mag ihn einfach."

Mit seinen drei Weltcupsiegen in Folge hat sich der Niederbayer Martin Nörl jetzt selbst in die Favoritenrolle in Peking gebracht: "Ja, für die Olympischen Spiele ist jetzt natürlich ein bisschen Druck bei mir", sagt der niederbayerische Snowboarder. "Aber ich muss das Rennen auch angehen wie jedes andere. Ich muss da Heat für Heat schauen, wie es weitergeht. Und zum Schluss werde ich mein Bestes geben."

Natürlich drücken sie ihm daheim beim Griff nach Gold die Daumen. Doch egal wie es ausgeht: Allein durchs Dabeisein ihres Martins fühlen sich die Adlkofener jetzt schon als Olympiasieger. Und üben vor dem Sportheim schon mal die La Ola-Welle.