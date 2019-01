Snowboarder in Zell am See gerettet – wer zahlt den Einsatz?

Am vergangenen Samstag hatte Leon Bareither bei schlechter Sicht die Orientierung verloren und kam immer weiter in unwegsames Gelände. Er überstand die Nacht in einer selbstgebauten Schneehöhle. Am Sonntag wurde er gerettet.

Kosten in Höhe eines Kleinwagen

Nun stellt sich die Frage: Wer zahlt den Rettungseinsatz eigentlich? Laut Rainer Straub von der Bergwacht Zell am See, der die groß angelegte Suche nach dem 23-Jährigen geleitet hatte, könnte es für Bareither teuer werden. Die Kosten für die Bergung entsprächen der Summe, die man für einen neuen Kleinwagen ausgeben müsste. Schließlich seien zwei Tage lang zunächst 52 und dann 37 Rettungskräfte im Einsatz gewesen. Sofern der Snowboarder keine Versicherung habe, zum Beispiel beim Deutschen Alpenverein, müsse er diese Kosten wohl selber tragen. Bis heute Mittag war Leon Bareither für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die Frage muss also noch offen bleiben.