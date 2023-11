Freilassinger steht Snowboard-Rekordsprung mit fünf Drehungen

Dem Freilassinger Polizeimeister Noah Vicktor ist als erstem und bisher einzigem deutschen Snowboarder ein "Backside 1800 Melon" gelungen. Der 22-Jährige hat den Sprung mit fünf Drehungen um die eigene Achse beim Training auf dem Stubaier Gletscher "gestanden", ist also nach dem Sprung sauber auf seinem Brett gelandet und nicht gestürzt.

Riskanter Sprung ohne Schutzkissen

Den Rekordsprung absolvierte der Spitzensportler am Dienstag am Stubaier Gletscher - und zwar ohne "Landing Bag", ein großes Luft-Landekissen, wie es sonst bei so riskanten Sprüngen oft zum Schutz der Snowboarderinnen und Snowboarder eingesetzt wird. Mit dem neuen Trick hat sich der Spitzensportler vom WSV Bischofswiesen endgültig in der Weltspitze etabliert.

Noah Vicktor ist seit 2018 in der Spitzensportförderung der Bayerischen Polizei.