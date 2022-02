Smarter Ortsbus: Tauziehen um Murnaus Vorzeigeprojekt

Murnau leistet Pionierarbeit in der Mobilitätsoffensive

Rund 134.000 Euro wird allein der Markt Murnau in diesem Jahr zuschießen. Das Geld sei aber gut investiert, sagt Bürgermeister Rolf Beuting von der ÖDP. Er unterstreicht die guten Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Die Bürger würden den Service sehr schätzen und gut annehmen, so Beuting gegenüber BR24. Im Dezember wurde etwa der 25.000 Fahrgast gefeiert. Noch dazu gehört der Murnauer Bestellbus zu den erfolgreichsten On-Demand-Modellen in Deutschland und wurde bereits mit mehreren Mobilitäts-Preisen ausgezeichnet. Murnau würde Pionierarbeit leisten, so das Lob.

Beuting zeigt sich verwundert über die Diskussion im Gemeinderat. Letztlich sei öffentlicher Nahverkehr für jede Kommune ein Draufzahlgeschäft. Bei leeren Bussen im Linienverkehr würde schließlich auch nicht die Effizienzfrage gestellt oder Subventionen gegen gerechnet.

Lesen Sie hier: "Ärger um Bundesgelder: Wo das Geld für Bayerns ÖPNV hinfließt"

On-Demand-System kommt an seine Grenzen

Gemeinderat Josef Bierling spricht sich generell für den öffentlichen Nahverkehr aus. ÖPNV stehe für ihn für Mobilitätswende und Klimawandel. Sein erklärtes Ziel sei es die Beförderungszahlen in Murnau zu steigern. So wünscht er sich eine Ausweitung der Fahrzeiten von Omobi für das Wochenende. Bisher fährt der Ortsbus nur werktags zwischen 6 und 20 Uhr.

Doch für die Erweiterung sei das Bestellsystem nicht geeignet, so das harte Urteil von Bierling. Je mehr Fahrgäste desto höher die Kosten beim On-Demand-System, da es ja nicht mehr reichen würde dann ein Auto loszuschicken, so der CSU Gemeinderat. Beim Linienverkehr wäre das umgekehrt, da würden die Kosten mit steigenden Fahrgastzahlen abnehmen.