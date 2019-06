Slackliner rettete Paar das Leben: Wie gefährlich ist die Isar?

Der Student Sören Arlt (23) hat dank seines Hobbys, dem Balancieren auf sogenannten Slacklines, einem in Not geratenen Pärchen wohl das Leben gerettet.

Eine 28-jährige Frau wollte am Mittwochnachmittag am Isarufer ihre Füße kühlen, verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte ins Wasser. Ihr 29-jähriger Freund wollte sie noch festhalten und fiel ebenfalls. Die starke Strömung riss die beiden mit, bis sie sich an einer Mauer festklammern und um Hilfe rufen konnten.

Slackliner warf Schlingen ins Wasser, Paar klammerte sich fest

Zwei Passanten wurden auf die Hilferufe aufmerksam und fragten Arlt, ob er helfen könne. Der schnappte sich mehrere Schlingen, mit denen er die Slackline an Bäumen befestigt, band sie aneinander und warf sie zu dem Pärchen ins Wasser. Unterstützt hatte ihn sein Freund Lukas Irmler.

"Die Frau war ziemlich fertig und hatte kaum noch Kraft", so Arlt. "Ihr habe ich zugerufen, mit den Beinen in die Schlinge zu schlüpfen, weil das kraftsparender ist als sich mit den Händen festzuhalten."

Als die Polizei fünf Minuten später eintraf, wurde noch ein Seil ins Wasser geworfen. Schlussendlich stiegen Taucher der Feuerwehr ins Wasser und retteten die beiden. Mit leichter Unterkühlung und blauen Flecken kamen sie in eine Münchner Klinik.

Erhöhter Wasserstand begünstigt Strudel und Walzen

"Die Strömung ist zurzeit sehr stark und die Isar führt viel kaltes Wasser", erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Außerdem können sich bei erhöhtem Wasserstand immer mehr Strudel und Walzen ausbilden, warnte Michael Greiner von der Wasserwacht München Mitte im Interview mit Bayern 1.

Greiner betonte, dass die Isar wie alle bayerischen Gebirgsflüsse ein Wildfluss ist. Typisch sei, dass es plötzlich zu Unterspülungen des Flussbetts komme. Strudel und Walzen könnten entstehen, wenn Einbauten der Isar wie Wehre über- oder unterspült werden.

"So eine Wasserwalze muss man sich vorstellen wie eine große Waschmaschine. Und da kommt man dann alleine nicht mehr raus."

In den letzten Tagen und Wochen sei vermehrt auch Treibgut auf der Isar nach München hineingespült worden, was zu sogenannten Verklausungen führen könne. Das heißt, der Flussquerschnitt wird blockiert und Wasser staut sich.

Person fällt ins Wasser und treibt ab - was tun?

Doch wie reagiert man am besten, wenn man beobachtet, dass eine Person ins Wasser gefallen ist und von der Strömung mitgerissen wird?

Nach Greiners Empfehlung solle der Beobachter auf keinen Fall in den Fluss hinterher springen - auch wenn das der erste Instinkt sei. "Bitte nicht", mahnt Greiner. Stattdessen solle man den Notruf 112 wählen und möglichst genau schildern, wo man ist.

Die Person, die ins Wasser gefallen ist, sollte sich bestenfalls wenig bewegen und versuchen, sich treiben zu lassen. Gerät man in eine Walze, solle man versuchen, sich über Wasser zu halten - auch wenn es schwer falle.

Slackliner sieht sich nicht als Held

Der Sprecher der Feuerwehr ist sich sicher: Hätte Slackliner Arlt nicht die Schlingen ins kalte Wasser geworfen, wäre das Pärchen abgetrieben und wahrscheinlich ertrunken.

Die Feuerwehr hat Arlt nun für einen Preis für Zivilcourage des Stadtfeuerwehrverbands München vorgeschlagen. Als Held sieht sich der Student jedoch nicht: "Das war eher gutes Teamwork. Die Männer haben schnell reagiert und mich mit den Schlingen gerufen. Auf die Idee muss man erstmal kommen."