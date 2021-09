Skulptur erinnert an NS-Verbrechen im Würzburger Blindeninstitut

Mit einer Skulptur erinnert die Würzburger Blindeninstitutsstiftung auf ihrem Gelände in der Ohmstraße 7 jetzt an ein dunkles Kapitel ihrer Geschichte. Ende der 1930er Jahre wurden Schülerinnen und Schüler des Blindeninstituts in Würzburg zwangssterilisiert. Der damalige Direktor unterstützte die Anordnungen des NS-Regimes und übte auf die jungen Menschen Druck aus – so berichteten ehemalige Schüler.

"Die Würde des Menschen ist unantastbar!"

Als Zeichen der geschichtlichen Verantwortung hat die Blindeninstitutsstiftung im Rahmen einer Gedenkveranstaltung auf ihrem Gelände ein Erinnerungsmal enthüllt. Es trägt den Titel "Zusammenhalt". Auf der kugelförmigen Skulptur des Bildhauers Kurt Grimm aus Kleinrinderfeld im Landkreis Würzburg wird der erste Artikel des Grundgesetzes in Brailleschrift zitiert: "Die Würde des Menschen ist unantastbar!"

Stiftungschronik mit wichtigem Zeitzeugeninterview

Anlass für diesen Schritt des Gedenkens ist eine umfassende Stiftungschronik über die Blindeninstitutsstiftung, die Anfang des Jahres erschienen ist. Sie enthält Ausschnitte eines Zeitzeugeninterviews mit einem ehemaligen Schüler, der selbst zwangssterilisiert worden war. Im Anschluss an die Einweihung des Erinnerungsmals wurde diese Chronik erstmals einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt. Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Nachmittag des Erinnerns".