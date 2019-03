Skorpion vor der Haustür gefunden - im Gurkenglas zur Polizei

Am Samstag gegen 22.00 Uhr fand der Mann den kleinen Skorpion vor seinem Haus in Erlenbach am Main (Lkr. Miltenberg). Der bräunliche, ca. 5,5 cm lange Gliedfüßler, der zur Art der Spinnentiere gehört, ließ sich laut Polizeibericht "widerstandslos in ein Glas einfangen". Danach rief der Mann die Polizei und fragte um Rat.

Polizei nahm Skorpion mit

Die über den Fund erstaunten Polizisten nahmen das Tier in seinem Transportgefäß zur weiteren Abklärung mit auf die Wache in Obernburg. "Heimisch ist das Tier sicher nicht", teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Unklar sei, woher der Skorpion komme und wie lange er schon im Freien unterwegs war. Die Beamten richteten ihm auf der Inspektion provisorisch eine Plastikkiste mit etwas Grünzeug ein: "Das ist etwas artgerechter." Die Suche nach einer dauerhaften Bleibe für den Gast blieb am Sonntag zunächst erfolglos. "Wir haben leider noch keine geeignete Auffangstation gefunden", so der Sprecher weiter.