Skorpion als Urlaubsmitbringsel versetzt Münchner in Panik

Beim Umräumen der Urlaubstaschen ist am Samstagabend in einer Münchner Wohnung ein kleiner Skorpion zu Tage getreten. Die dreiköpfige Familie war vor einigen Wochen aus dem Sommerurlaub aus Kroatien heimgekehrt. Seither war die Tasche scheinbar leer im Schrank verstaut. Beim Umschichten der Tasche fiel plötzlich ein kleiner Skorpion heraus. Zu allem Überfluss verkroch sich das etwa drei Zentimeter große Spinnentier unter dem Schlafzimmerschrank.

Münchner Feuerwehr als Skorpion-Fänger

Da sie sich nicht anders zu helfen wusste, rief die Familie die Feuerwehr und begann vorsorglich den Schrank zu leeren. Die Besatzung eines FeuerwehrautosRe schob mit Hilfe des Familienvaters den massiven Kleiderschrank beiseite und konnte den Skorpion mit einem Glas einfangen. Es handelt sich dabei um einen Euscorpius. Diese weitgehend in Europa vorkommende Gattung der Skorpione ist harmlos. Nach einer kostenlosen Übernachtung in der Hauptfeuerwache wurde das Tier am Sonntag in die Auffangstation für Reptilien gebracht.