Skiweltcup auf der Kandahar: Corona-Auflagen und Wetterkapriolen

Corona dominiert alles bei der diesjährigen Kandahar

Beim Check in für Sportler, Betreuer und Medienvertreter gelten Hygieneauflagen wie in einer Klinik. Das Kongresshaus in der Ortsmitte hat sich in einen Hochsicherheitstrakt verwandelt. Sicherheitspersonal überwacht, dass kein Unbefugter reinkommt, Maskenpflicht, Hände desinfizieren, dazu obligatorischer Corona-Test und natürlich jede Menge Absperrungen für Wege und ein einziger Schilderwald.

Auch der Kontakt zu Sportlern und Betreuern ist strengstens untersagt. Jeder muss in seiner Blase bleiben. Zusätzlich ist auf jeder Akkreditierung ein Barcode, mit dem per Scanner genau das Bewegungsprofil nachverfolgt werden kann. Im Fall der Fälle sollen so bei einem positiven Corona-Fall schnellstmöglich Kontaktpersonen gefunden werden. Florian Fischer vom Organisationskomitee bestätigt im BR-Interview, dass sich derzeit alles nur noch um Corona drehen würde. Ihm gehe es viel zu wenig um den Sport, sagt Fischer.