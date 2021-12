Skiurlauber im Bayerischen Wald müssen wegen Wespen abreisen

Wegen angriffslustiger Wespen in einer Ferienwohnung in Vorderfirmiansreut im Landkreis Freyung-Grafenau mussten Skiurlauber ihre Ferien abbrechen. Die Tiere hatten sich zum Winterschlaf eingenistet und wurden geweckt. Die Feuerwehr rückte an.