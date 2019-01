Skitourismus um jeden Preis?

Gerd Estermann will so schnell nicht aufgeben. Der Naturschützer will verhindern, dass die Tiroler Gemeinden Haiming, Oetz und Silz ihre Skigebiete zu einem gigantischen Großskigebiet zusammenlegen. Denn zwischen beiden Gebieten liegt ein Naturidyll, die Feldringer Böden. Durch sie würde der Lift führen, der beide Skigebiete verbinden soll. Ein Restaurant ist in dem Rückzugsraum für bedrohte Tierarbeiten ebenfalls geplant.

"Für Skitourengeher eine absolute Horrorvorstellung und für Naturliebhaber genauso." Gerd Estermann, Naturschützer

Was ihn besonders ärgert: Die Pläne wurden öffentlich zunächst kaum diskutiert. "Die lokale Bevölkerung hat gar nix gewusst und von der Betreiberseite wurde bis zuletzt behauptet, es gebe kein Projekt und dieses nicht existierende Projekt wurde jetzt vor 14 Tagen eingereicht."

Mehrere Projekte in Planung

Die Skischaukel Kühtai/Hochötz ist nur eines von mehreren Großprojekten, die in Tirol geplant sind. Es gilt das Motto: Längere Pisten, mehr Touristen, mehr Geld. Dabei ist Tirol schon jetzt die Region mit der höchsten Dichte an Skigebieten weltweit. 1.000 Lifte, 3.400 Kilometer Piste - eine Strecke, so lang wie die von Innsbruck nach Grönland. In ganz Österreich sorgen tausende Schneekanonen für Kunstschnee und decken 70 Prozent der Pisten ab. Mit dem künstlichen Weiß ließen sich über 6.000 Fußballfelder ein Meter hoch mit Schnee bedecken. Die Alpenvereine in Deutschland und Österreich schlagen Alarm.

"Das ist momentan ein Wettrüsten, das wir beobachten. Es geht darum, wer hat mehr Pistenkilometer, wer liegt weiter oben? Es geht um diese Superlative, da wollen alle mitlaufen. Das ist wie ein Spirale, die sich immer weiter dreht, und die muss jetzt endlich unterbrochen werden." Benjamin Stern, Alpenverein Tirol

Weg ohne Erlaubnis gesprengt

Was geht, wird gemacht. Im Pitztal wurden kürzlich 8.500 Kubikmeter Fels abgetragen und abgesprengt. Der Grund: Ein wichtiger Skiweg sollte breiter werden. Die Liftbetreiber sprechen von "ordentlichen Instandhaltungsarbeiten". Die Tiroler Landesregierung schreibt dagegen auf Anfrage des ARD-Magazins report München:

"Eine Bewilligung für die Maßnahme am Pitztaler Gletscher konnte bisher nicht erteilt werden. Die Baumaßnahmen wurden mit Bescheid seitens der Bezirkshauptmannschaft Imst eingestellt, zudem wurde mit Bescheid von der zuständigen Behörde die Benützung des Wegabschnittes untersagt." Tiroler Landesregierung

Im Ötztal entscheiden nun die Gemeinden Haiming, Oetz und Silz über die die Zusammenlegung der Skigebiete, die Gerd Estermann verhindern will. Mit einer Online-Petition hat er bereits mehr als 10.000 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt. Örtliche Politiker bestritten, dass es sich dabei um Tiroler Bürger handelte - deshalb hat Estermann die Wohnorte überprüft und konnte nachweisen, dass mindestens 7.000 von ihnen aus Tirol stammen.

"Die Ansprüche werden eben größer"

Estermann will die Gemeinderäte überzeugen, dass es nicht noch mehr planierte Skilisten in Tirol braucht. Aber die wirtschaftlichen Interessen sind stark. Und die Seilbahnbetreiber gut vernetzt. Der Bürgermeister von Oetz, Hansjörg Falkner, ist selbst Aufsichtsratsvorsitzender des Seilbahnunternehmens in Skigebiet Hochoetz. Auf unsere Interviewanfragen reagierte er nicht. Dafür stellt sich der Bürgermeister von Haiming. Auch er ein Befürworter der Zusammenlegung der Skigebiete: "Die Ansprüche werden größer, wie überall in unserem Leben. Mein erstes Auto war ein VW-Käfer, jetzt hab ich einen BMW X3, entschuldigung für die Werbung, aber unsere Ansprüche wachsen einfach ständig, genauso ist es beim Urlaub und genauso ist es beim Skifahren. Deshalb erachte ich den Zusammenschluss als notwendig."

Für Gerd Estermann geht es schlicht um den Erhalt seiner Heimat. "Wir werden alle legitimen demokratischen Mittel ausnutzen. Es kann sogar sein, dass wir die Entscheidung dann irgendwie auf die Straße auf den Rathausplatz hinaustragen werden, aber dafür ist es noch zu früh."