Corona-Winter: Wissenschaftler erforschen Skitourengeher

Weihnachtsferien ohne laufende Ski-Lifte und mit eingeschränkter Reisemöglichkeit: das werde den Druck auf die Berge immens erhöhen, befürchtet Roman Ossner. Der Beauftragte für Natur und Umweltschutz beim Deutschen Alpenverein (DAV) spricht von einer großen Herausforderung in diesem Corona-Winter. Die Ergebnisse einer nun vorgestellten wissenschaftlichen Studie untermauern das.

Taubenstein der ideale Studienberg

In den vergangenen zwei Wintern haben Studenten vom Lehrstuhl für Tourismusforschung an der Ludwig Maximilian Universität in München zusammen mit Experten aus der Region und vom DAV das Verhalten der Tourengeher am Taubenstein untersucht. Somit wird dieser Trendsport zum ersten mal wissenschaftlich fundiert beleuchtet.

Seit vor rund fünf Jahren die Taubensteinbahn ihren Betrieb eingestellt hat, ist der Taubenstein zum Skitourenparadies geworden: vom Anfänger bis zum Crack kann sich hier jeder auspowern. Für die Studie ist der Taubenstein der ideale Berg, da es dort auch ein ausgewiesenes Wald-Wild-Schongebiet gibt sowie auch Zonen in denen es zu Lawinenabgängen kommen kann.

Mehr als Hälfte der Tourengeher startet ohne Routenplanung

Für die Studie wurde bereits im Vorfeld ein Testgerät für die Lawinenverschüttetensuchgeräte (LVS) aufgebaut. Damit konnte nicht nur die Anzahl der Tourengeher erfasst werden, sondern auch die Uhrzeit vom Tourbeginn. Außerdem konnte nachvollzogen werden, wer ein LVS Gerät dabei hatte und wer nicht.

Zusätzlich wurde ein Hinweisschild mit den Aufstiegs- und Abfahrtsrouten sowie Lawinenwarnhinweisen errichtet. Neben einer Auswertung der erfassten Daten ging es auch um eine Befragung von rund 360 Skitourngehern. Die meisten kamen aus dem Münchner Großraum und der Region Schliersee und Miesbach.

Feierabend-Skitouren gefährden Wildtiere

Die Studie zeigt eindrucksvoll, dass vor allem an Wochenenden und an schönen Tagen fast den ganzen Tag über Tourengeher unterwegs sind. Besonders stark frequentiert sind aber auch die Abendstunden vor allem an den typischen Hüttenabenden, die traditionell mittwochs und donnerstags im Taubensteingebiet stattfinden.

Wichtig sei hier eine gute Besucherlenkung, sagt Florian Bossert, der Gebietsbetreuer vom Landratsamt Miesbach. Gerade die Dämmerungsstunden seien für die Wildtiere wichtig für die Nahrungsaufnahme und wenn sie da Begegnungen mit Menschen haben, wäre das sehr schädlich. Darum der Appell von Bossert, Skitouren tagsüber zu unternehmen und die Dämmerungsstunden in der Früh und am Abend möglichst zu vermeiden.

Schilderkampagne und Ranger sollen helfen

Mehr als als die Hälfte aller Sportler informieren sich erst vor Ort über die Ausstiegsroute. Eine elementare Rolle spielen deshalb Infotafeln am Toureneinstieg, auf denen Schutzzonen für Wildtiere und Pflanzen ausgewiesen sind. Außerdem sollen, gerade an hochfrequenten Tagen, in Zukunft Ranger der Alpenregion Tegernsee/Schliersee Präsenz zeigen und über Schongebiete und Routen informieren. Da sich viele Sportler online über Touren informieren, soll ein größerer Fokus auf die deutliche Kennzeichnung von Schutzgebieten in den Onlineangeboten gelegt werden.

Außerdem verspricht Thorsten Schär der Geschäftsführer der Alpenregion Tegernsee/Schliersee mehr Investition in Kommunikation auf allen Wegen von online bis zu Präsenz. Vor Ort soll der Besucheransturm besser mit einer Beschildungerungskampagne gelenkt werden. So soll die Kennzeichnung von Routen für mehr Nachhaltigkeit und Sicherheit sorgen. Denn auch da gibt es Defizite, wie die Studie zeigt.

Lawinenkunde mangelhaft

Das meist einfache Gelände und die hohe Frequentierung am Taubenstein sorge für eine trügerische Sicherheit, so das Resümee. Rund ein Drittel aller Tourengeher hatte kein Lawinenverschüttetensuchgerät dabei - und noch mehr hatten keine Sonde oder Schaufel im Gepäck. So hätte bei einem Lawinenabgang keine Hilfe geleistet werden können, so Alexander Römer vom Lawinencamp Bayern, das sei schon sehr egoistisch.

Von den meisten Befragten wurde zusätzlich die Lawinengefahr unterschätzt. Gerade in diesem Winter, mit vermutlich vielen Skitourenbeginnern, spiele die Sensibilisierung von Gefahren eine große Rolle, so die Macher der Studie. Problematisch ist laut Alexander Römer auch, dass es wegen den Corona-Auflagen derzeit keine praktischen Lawinenkurse gäbe. Die einzige Möglichkeit ist es, sich derzeit online zu informieren, dies sei aber alles andere als ausreichend so Römer. Denn regelmäßige Schulungen und Lawinenkunde sind überlebenswichtig, wenn man im freien Gelände unterwegs ist.