Skitourengeher im Corona-Winter als Chance für Skigebiete

Kaum ist es hell, pilgern die ersten Tourengeher nach oben. Ausgestattet mit Ski mit Fellen, Stöcken und Rucksack geht es den Hausberg in Garmisch-Partenkirchen hoch. Normalerweise würden da jetzt Abfahrer herunterrasen, doch in diesem Winter ist alles anders. Wie an einer Perlenkette gereiht, pilgern Skitourengeher nach oben. So mancher allein, die meisten zu zweit oder auch mal eine Gruppe. Das mit dem Abstand ist kein Problem – bedingt schon durch die Skilänge und die Stöcke kommt keiner dem anderen zu nah.

Tourengeher ohne schlechtes Gewissen

Die Skitourengeher haben dabei auch kein schlechtes Gewissen. Ganz im Gegenteil: Bewegung in der frischen Luft ist gesund und stärkt das Immunsystem, sagt ein etwas älterer Herr, der sich flott mit seinen Tourenski nach oben kämpft. Ein Pärchen aus München probiert das Tourenset zum ersten Mal aus und äußert sich freudig, endlich mal der Stadtwohnung und all den Beschränkungen zu entfliehen. Hier bekommen wir unseren Kopf frei, das ist Balsam für die Seele, so ihre Meinung.

Allgäuer sperren Parkplätze

Doch das sehen nicht alle so. Seit längerem schwelt ein Streit zwischen Tourengehern und Liftbetreibern – die aktuelle Situation ohne laufende Lifte hat das jetzt nochmal verschärft. Mehrere Bergbahnbetreiber im Allgäu wie etwa in Nesselwang, Fellhorn oder Kanzelwand haben ihre Parkplätze für Tourengeher komplett gesperrt. Alles zum Schutz der Sportler, heißt es. Zwar werden die Pisten beschneit, aber sie sind weder präpariert, noch gebe es Lawinenschutz, sagen die Liftbetreiber.

Stolze Parkgebühr in Garmisch-Partenkirchen

In Garmisch-Partenkirchen werden zu den Weihnachtsferien ab 18. Dezember 15 Euro Parkgebühr fällig – damit sollen Kosten für Parkplatz-Räumen und Streuen, Einweiser und Infrastruktur wie Toiletten übernommen werden, so die Bayerische Zugspitzbahn. Für Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein ein besserer Weg als im Allgäu.

Tourengehen als neue Chance für Liftbetreiber

Den Skitourengeher zu verbannen sei keine Lösung. Bucher hofft, dass dieser Coronawinter zu einem Umdenken bei den Bahnbetreibern führt. Letztlich werden Tourengeher eine immer wichtigere Sparte für den Wintertourismus. Zwar werde ihre Anzahl im Verhältnis zu den Skifahrern immer noch bei weitem geringer sein, doch Liftbetreiber könnten auch durch sie Einnahmen generieren - ob über ein Parkplatzsystem oder in der Gastronomie.

Generelles Pistenverbot gibt es keins

In Bayern gibt es das freie Betretungsrecht der Natur – das greift auch auf der Skipiste. Jedoch muss jedem auch klar sein, dass in einem geschlossenen Skigebiet keine Haftung übernommen wird. Passiert ein Unfall, ist der Tourengeher selbst schuld. Und spätestens bei der Abfahrt merkt jeder, dass man unbedingt Skifahren können sollte. Die Piste ist nicht präpariert. Schneehügel und tiefe Löcher brauchen schon etwas Geschick.

Vorsicht vor Lawinen

Zu größeren Unfällen kam es am vergangenen Wochenende in Garmisch-Partenkirchen nicht, die meisten, die Tourenski anschnallen wissen, was sie tun. Kein Vergleich zu einem normalen Skitag, heißt es auch von der Bergwacht. Und im Vergleich zum freien Gelände sind vor allem Tourenski-Anfänger auf der Piste gut aufgehoben. Trotzdem darf auch die Gefahr von Lawinen nicht unterschätzt werden. Deshalb der Tipp von Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein: Jeder sollte selber gut in sich hineinhören und sich auf keinen Fall überschätzen. Und sobald wieder Lawinenkurse möglich sind, unbedingt einen besuchen. Das kann Leben retten!

