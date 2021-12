Skitour auf der Piste – der Boom hält an

Die Bergsportarten erleben dank Corona einen Boom – nicht nur im Sommer beim Wandern, sondern auch im Winter. Besonders Skitouren werden beliebter. Doch dieser Trend erfreut nicht jeden.

Skitourengeher als ungeliebte Gäste

Freitagmittag, am Parkplatz in Wegscheid: Der Platz ist voll, und grob geschätzt die Hälfte der Besucher laden Tourenski und Felle aus. Für die Betreiber der Skigebiete sind sie eher ungeliebte Gäste. Peter Lorenz von der Brauneck-Bergbahn will die Skitourengeher zwar nicht verteufeln, wie er sagt, aber sie bereiten ihm Kopfzerbrechen: "Die Pistengeher machen dann die Parkplätze schon um acht oder neun Uhr in der Früh voll. Und der Skifahrer, der einen Skipass für vierzig Euro kaufen würde, fährt wieder heim, weil er keinen Parkplatz findet."

Deutscher Alpenverein: Trend unumkehrbar

Am Parkplatz in Wegscheid werden Tourengeher deshalb zur Kasse gebeten. Nur wer eine Liftkarte kauft, parkt umsonst. Auf dieses Modell setzten auch andere Skigebiete in Bayern – bis zu 15 Euro kostet das Parken pro Tag.

Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein ist fest davon überzeugt, dass der Boom beim Pistengehen anhalten wird. Er ist regelmäßig am Brauneck unterwegs. An schönen Tagen am Wochenende ziehe sich eine lange Karawane von Pistengehern den Berg hinauf. Dieser Trend sei nicht mehr umkehrbar. Deshalb müsse es jetzt darum gehen, die verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen. "Wir sind jetzt in einer Übergangsphase, wo sich alle noch aneinander gewöhnen müssen. Und es müssen sich auch noch neue Geschäftsmodelle etablieren, so dass die Skigebietsbetreiber sagen: Ja, das ist eine Klientel, die wir auch mit bedienen wollen. Das sind nicht unsere Feinde."

Regeln auf der Piste beachten

Das kann aber nur gelingen, wenn sich die Pistengeher an die wichtigsten Grundregeln halten. Von Wegscheid aus zieht sich eine beschilderte Route neben der Piste bergauf. Die meisten Tourengeher folgen dieser Variante, nur vereinzelt sieht man Skiwanderer mitten auf der Piste marschieren.

Kurz vor dem Gipfel quert die Tour die Skiabfahrt. An dieser Stelle ist Rücksicht von Skifahrern und Tourengehern nötig. In den allermeisten Fällen klappt das auch. "Das Verständnis füreinander wächst, weil die Tourengeher mittlerweile zum Bild in einem Skigebiet gehören und jeder versteht, was die da machen", so Thomas Bucher.

Innovative Angebote als Konfliktlösung

Für die Betreiber der Skigebiete ist das größte Problem der Trend zur Skitour nach Feierabend. Peter Lorenz warnt ausdrücklich davor, während der Sperrzeiten im Dunkeln abzufahren. Denn die Pistenraupen arbeiten mit Seilwinden. "Die Seile sind bis zu tausend Meter lang. Man sieht die Pistenraupe also, aber das Seil ist irgendwo im Hang gespannt. Und wenn da einer reinfährt, da gibt es schwere bis tödliche Verletzungen" so Lorenz.

Am Brauneck sind die Pisten ab 18 Uhr gesperrt. In anderen Regionen versucht man, den Trend zur Skitour in der Dämmerung oder bei Dunkelheit mit gezielten Angeboten zu lenken. So startet in dieser Saison am Taubenstein die erste offiziell beschilderte Nachtskitour. Sie führt über rund 600 Höhenmeter sowie knapp drei Kilometer und ist im Aufstieg und in der Abfahrt mit neuen, reflektierenden Schildern gekennzeichnet.

Lieferprobleme bei Touren-Ausrüstungen

Ausbremsen könnte den Trend zur Skitour höchstens die Industrie. Letzten Winter waren Sets für Tourengeher vielerorts ausverkauft. Diesen Winter gibt es durch Corona massive Lieferschwierigkeiten. Dadurch boomt mittlerweile das Leihgeschäft. Für viele Alpinfahrer eine erste Möglichkeit, sich auf Fellen mal versuchen. Und nicht selten mit überraschenden Erkenntnissen. "Viele gehen die Sache sehr blauäugig an. Manche Skifahrer aus München meinen, man läuft ganz leicht da hinauf aufs Brauneck. Die kommen dann sehr außer Atem wieder zurück", sagt Reiner Schlosser vom größten Skigeschäft in Lenggries.