Skispringer Severin Freund ist Vater geworden

Severin Freund, der ehemalige Skisprung-Weltmeister aus dem Bayerischen Wald, ist seit 2016 mit seiner Frau Caren verheiratet. Jetzt sind die beiden zum ersten Mal Eltern geworden.

Hunderte Fans haben schon gratuliert

Der 30-Jährige aus Waldkirchen veröffentlichte in den sozialen Netzwerken ein Foto der Hand seines neugeborenen Sprösslings, der seinen Finger umfasst. Als Zusatz schrieb der Niederbayer "It's a girl!" unter das Bild.

Das Foto wurde binnen weniger Stunden Tausendfach angeklickt. Viele Hundert Fans gratulierten Severin Freund und seiner Frau in Kommentaren zur Geburt der Tochter.

Die vergangene Saison hat Freund verpasst

Freund war 2014 Team-Olympiasieger und 2015 Weltmeister von der Normalschanze. Zuletzt war er nach einem Jahr Verletzungspause wieder in das Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der Routinier hatte sich im Sommer 2017 seinen zweiten Kreuzbandriss zugezogen und dadurch die gesamte vergangene Saison sowie die Olympischen Winterspiele 2018 verpasst. Zur neuen Weltcup-Saison will Freund wieder an den Start gehen.