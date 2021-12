Skisaison unter Corona-Auflagen: Allgäuer Gebiete wagen Opening

Die ersten Skigebiete im Allgäu eröffnen die Saison: So etwa Grasgehren zwischen Balderschwang und Fischen im Allgäu. Die Pisten sind ab heute geöffnet. Es geht rauf auf rund 1.600 Meter Höhe. Etwa ein halber Meter Schnee liegt dort. Etwas südöstlich davon öffnet auch die Söllereckbahn bei Oberstdorf (1.400 Meter). Geplant ist laut den OK-Bergbahnen die Pisten zunächst am Freitag, Samstag und Sonntag freizugeben und ab 17. Dezember dann täglich zu öffnen.

Den Saisonstart der Nebelhorn- und Fellhornbahn planen die Betreiber für den 10. Dezember. Wenn es die natürlichen Gegebenheiten zuließen, sagt Jörn Homburg von den OK-Bahnen, dann könnte auch die Kanzelwandbahn auf österreichischer Seite in der nächsten Woche den Betrieb aufnehmen.

Skigebiete setzen auf Beschneiung

Auch die kleineren Skigebiete im Allgäu wagen ein Opening: So etwa die Sinswanger Lifte bei Oberstaufen. Hier sind die Pisten ab Freitagnachmittag auf. Je nach Wetterlage entscheidet sich, wie es weitergeht. Weitgehend Schneesicherheit bietet neuerdings die Felderhalde in Isny an der bayerisch-baden-württembergischen Grenze: Hier läuft zum ersten Mal in dieser Saison die Beschneiungsanlage. Saisonauftakt ist für Samstag geplant – wie überall mit entsprechenden Corona-Auflagen.

Überall gilt die 2G-Plus-Regel

Erwachsene müssen beim Kartenkauf oder am Einlass den 2G-Plus-Status nachweisen. Sprich: Jede Skifahrerin und jeder Skifahrer muss geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen negativen Corona-Test dabeihaben. PCR-Tests sind 48 Stunden gültig, Antigen-Schnelltests 24 Stunden. Nach Angaben der Allgäu GmbH werden Saisonkarten deshalb täglich freigeschaltet, immer dann, wenn die Tests vorliegen. Es wird geraten, bereits mit einem Test anzureisen, um so Zeit vor Ort zu sparen. Direkt an den Skiliften gibt es demnach keine Möglichkeit sich testen zu lassen. Zudem gilt im Kassenbereich und in den Kabinen eine FFP-2-Maskenpflicht.

Westallgäuer Skilifte warten noch auf Schnee

Wer wolle da denn Skifahren, sagt Franz Immler, Betreiber der Iberg-Lifte bei Maierhöfen im Westallgäu. Mit der 2G-Plus-Regel hält er eine Öffnung für nicht leicht umsetzbar. Ohnehin müsste dazu mehr Schnee liegen. Immler sagt: "Das reicht jetzt noch in keinster Weise." Im Westallgäu sind die meisten Betreiber auf Naturschnee angewiesen. Viele kleinere Skigebiete liegen hier auf rund 1.000 Meter oder darunter. Deshalb werden die Iberg-Lifte vorerst noch nicht öffnen. In Scheidegg soll der Luggi-Leitner-Lift dagegen wohl am 11. Dezember starten. Hier gibt es ebenfalls keine Beschneiungsanlage. Aber: "Es liegt schon was", sagt Josef Eienbach vom Skilift dazu.

Skifahren auch in Österreich möglich

Auch im benachbarten Österreich öffnen an diesem Wochenende einige Skigebiete. So starten zum Beispiel in Vorarlberg Damüls-Mellau und das Skigebiet Bödele bei Dornbirn. Allerdings gilt in Österreich noch bis Mitte des Monats ein landesweiter Lockdown. Hotels sind geschlossen, Übernachtungsmöglichkeiten gibt es nicht. Daher sind touristische Skireisen kaum möglich.