Kampf um jeden Skitag: Schmilzt die Skisaison weg?

Das Wasser rinnt die Piste hinunter. Seit Tagen ist es zu warm, zu windig, und es regnet immer wieder auf die Südabfahrt am Ochsenkopf im Fichtelgebirge. Schneit es doch ein wenig, ist die dünne weiße Schicht bald wieder weg.

Skifahren geht hier nicht. Die fast zwei Kilometer lange Abfahrt ist gesperrt. Warnbanner flattern am Einstieg oben auf 1.024 Metern im Wind. Eine Beschneiungsanlage ist hier nicht erlaubt, der Südhang des Ochsenkopfs gehört zum Wassereinzugsgebiet der Stadt Bayreuth. Skifahren geht hier nur, wenn ausreichend Naturschnee liegt und es kalt genug ist.

Es geht nur mit Schneekanonen

Ganz anders auf der Nordseite: Dort stehen mehr als 40 Schneekanonen entlang der gesamten Abfahrt. Binnen 72 Stunden könne man die ganze, über zwei Kilometer lange Piste beschneien, erklärt Thorsten Hager von der Ochsenkopf-Bahn. Dazu muss es kalt genug sein, der Luftdruck und die Luftfeuchte müssen passen. Dann könnten sie Schnee herstellen. Der wird dann mit Pistenraupen verteilt, angepresst und bildet so die Grundlage. Kommt noch Naturschnee obendrauf, ist die Skipiste bereit.

Tag- und Nachtschichten im Dienst der Skifahrer

Doch mit dem Naturschnee ist es nicht weit her im Fichtelgebirge in diesem wie auch bereits im vergangenen Jahr. An Weihnachten hat es ein paar Tage geschneit, danach folgte fast eine Woche Sonnenschein. Der letzte Schnee fiel am 3. Januar. Die Schneedecke auf den präparierten Skipisten ist zwischen 40 und 70 Zentimeter stark. Das reicht für Februar und vielleicht bis zum Saisonende Mitte März - "wenn es nicht einige Wochen Dauerregen gibt", sagt Thorsten Hager.

Die Skipisten mit Maschinenschnee ziehen sich wie weiße Bänder durch eine grüne Landschaft. Sie müssen jeden Tag präpariert werden, erklärt Benni Müller von den Klausenliften in Mehlmeisel. Nach Liftschluss schieben seine Leute mit Pistenraupen den Schnee wieder nach oben. In Mehlmeisel bedeutet das für Müllers Team regelmäßig Nachtschichten. Denn hier ist täglich bis 21 Uhr Flutlichtbetrieb. Die Skitage ausnutzen, solange es geht: So rechnen sich die Kosten für die Lifte einigermaßen, sagt Bürgermeister Franz Tauber. Seine Gemeinde betreibt die Klausenlifte.