Skisaison in Oberstdorf-Kleinwalsertal startet später

Trotz Kunstschnee reicht die Schneedecke noch nicht aus. Sowohl die Qualität der Pisten, als auch die Sicherheit hätten im Moment Vorrang. Daher beginnt die Saison an Fellhorn, Kanzelwand sowie am Ifen nun erst eine Woche später.

Einen Tag danach, dem 15.12., öffnet dann auch das Nebelhorn. Am 21.12. starten das Walmendingerhorn sowie der Heuberg und am 22.12. das Söllereck in den Skibetrieb. Nach Angaben der Bergbahnen ist eine solche Verschiebung nichts Ungewöhnliches. Aufgrund der Planung von Wartungsarbeitern müssen die Termine für den Saisonstart immer schon rund ein Jahr im Voraus festgelegt werden.