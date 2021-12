Skisaison gestartet: "Hervorragender Betrieb" am Ochsenkopf

Der Start in die Skisaison 2021/22 am Ochsenkopf im Landkreis Bayreuth ist erfolgreich verlaufen. Trotz der wegen der Corona-Pandemie geltenden 2G-Regel seien viele Skifahrer gekommen, so Andreas Schreyer, Leiter der Ochsenkopf Seilbahnen im BR-Gespräch. Demnach waren besonders am zweiten Weihnachtsfeiertag viele Menschen auf den Pisten unterwegs gewesen, der Betrieb sei "hervorragend" gewesen.

Skifahrer am Ochsenkopf standen Schlange

Laut Schreyer wären vor allem auf der Nordseite des Ochsenkopfs die Bedingungen für Skifahrer sehr gut gewesen. Aufgrund der 2G-Kontrollen habe es anfangs an den Kassen etwas länger gedauert, das habe sich im Laufe des Tages aber immer besser eingespielt. Schlange gestanden seien die Menschen an den Liften dennoch, das sei dort aber zu dieser Zeit keine Seltenheit.

2G-Regel hat Stimmung nicht gedrückt

Die Stimmung gedrückt habe die 2G-Regel nicht. "Die Menschen waren froh, dass sie wieder Skifahren konnten", sagt Schreyer. Auch Bischofsgrüns Bürgermeister, Michael Schreier (SPD), spricht von einem "guten Start" in die Skisaison. Das Wetter sei sehr gut gewesen. Abzuwarten bleibe, wie es in den nächsten Tagen aussehe, da solle es, laut Prognose, nicht so schön werden.

Kunstschnee am Ochsenkopf

Aufgrund des dort liegenden Kunstschnees sei das alpine Skifahren am Ochsenkopf in den nächsten Tagen auch bei schlechterem Wetter möglich, so Ferdinand Reb, Geschäftsführer der Tourismuszentrale Fichtelgebirge. "Manche Menschen denken, dass Kunstschnee auch heute noch künstlich mit Chemikalien erzeugt wird. Das ist falsch", erklärt Reb. Vielmehr bestehe dieser aus Wasser und Druckluft und werde mithilfe von Schneekanonen erzeugt.

Aktuell könnten auch Langläufer in Regionen über 700 Metern Höhe fahren, in tiefer liegenden Gebieten könne es schneefreie Stellen geben. Am Wochenende habe die Skisaison nun richtig begonnen. Zwar seien weniger Skifahrer als sonst gekommen, dennoch sei die Auslastung gut gewesen, so Reb.

Neubau der Seilbahnen am Ochsenkopf

Die Region will unterdessen weiter in den Ochsenkopf investieren. Vor wenigen Tagen ist klar geworden, dass neuen Seilbahnen am Ochsenkopf kommen. In einer außerplanmäßigen Sitzung hat sich der Zweckverband zur Förderung des Tourismus und des Wintersports im Fichtelgebirge nach monatelangen Diskussionen dafür ausgesprochen. Es seien wegweisende Beschlüsse für die Zukunft des Fichtelgebirges, meinte Verbandsrat Christian Porsch. Der Ausbau bringe "die Region und den gesamten Landkreis nach vorne".