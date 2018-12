21.12.2018, 09:24 Uhr

Skisaison beginnt heute im Fichtelgebirge

Während die Lifte in Oberbayern bereits laufen, kommt jetzt auch in Oberfranken die Zeit für die Skifahrer. In Franken können Ski- und Snowboardfahrer ab heute (21.12.) endlich am Ochsenkopf und Kornberg loslegen.