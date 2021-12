Skiliftbetreiber: Corona-Auflagen "nicht umsetzbar"

Die Liftbetreiber im Bayerischen Wald hoffen, dass die Bayerische Staatsregierung die momentan strengen Corona-Regeln für Skigebiete zum geplanten Saisonstart am 18. Dezember doch noch etwas lockert. Das sagte zum Beispiel Franz Dominik von Poschinger-Bray, der Besitzer der Geißkopfbahn, jetzt dem BR.

Betrieb diesen Winter wegen Corona unwirtschaftlich?

Er war am Freitag bei einen internen Gespräch zwischen Vertretern der Seilbahnbranche und der Bayerischen Staatskanzlei mit dabei, das aber ohne Ergebnis blieb, so Poschinger-Bray. Es soll diese Woche noch weitere Gespräche geben. Sollten die Regeln wirklich so streng bleiben, wäre der Betrieb unwirtschaftlich, sagen viele Liftbetreiber. Einige überlegen, ob sie dann überhaupt aufsperren. Die jetzigen Vorgaben kommen einem "Lockdown durch die Hintertür" gleich, so Poschinger-Bray.

Bayerische Skigebiete haben die strengsten Auflagen

Für die bayerischen Skigebiete gelten momentan strengere Corona-Regeln als für Skigebiete in anderen Regionen - und zwar 2G-plus und eine Auslastung der Lifte von maximal 25 Prozent.

2G-plus stelle Liftbetreiber und Skifahrer vor fast unlösbare Herausforderungen, heißt es bei vielen Liftbetreibern im Bayerischen Wald. Apotheken, Teststationen und andere Anbieter seien in vielen Orten jetzt schon so ausgelastet, dass sie nicht noch zusätzlich jeden Wintertag Skifahrer und Touristen testen können. Eigene Teststationen an den Liften aufzubauen, sei aber schwierig. Die Arber-Bergbahn zum Beispiel hat festgestellt, dass kaum noch Firmen zu bekommen sind, die so etwas durchführen. Für Tests ganz in Eigenregie bräuchte man zusätzliches Personal, das aber kaum zu bekommen ist, so die Arber-Bergbahn. Sie sucht momentan wie jedes Jahr mit Plakaten in der Region nach Saison-Aushilfskräften.

Wie soll die 25-prozentige Auslastung kontrolliert werden?

Fast noch schwieriger finden viele Liftbetreiber die Vorgabe einer nur 25-prozentigen Auslastung. Es sei unklar, wie man das überhaupt berechnen und kontrollieren soll, heißt es zum Beispiel im Skizentrum Mitterfirmiansreut. Kontrollen an Parkplätzen oder an der Kasse seien sehr personalaufwendig und führen zu großen Diskussionen mit Skifahrern, die bei Erreichen der 25 Prozent wieder heimfahren sollen.

Außerdem ist unklar, wie man Skitourengeher oder Winterwanderer, die zum Beispiel am Großen Arber oder am Geißkopf oft zu Fuß kommen und weder am Parkplatz noch an der Kasse auftauchen, kontrollieren soll. Ein Skigebiet kann man auch nicht einfach "einzäunen", so Franz Dominik von Poschinger-Bray. "Wir sind ja keine Konzerthalle, sondern das sind Hunderte Hektar Natur. Es ist auch gesetzlich gar nicht erlaubt, so etwas einzuzäunen."

Beim Skifahren Transport an der frischen Luft

Auch am Sinn der Maßnahmen zweifeln viele. Lifte im Bayerischen Wald sind offene Transportsysteme an der frischen Luft, also in der Regel Bügel-Schlepplifte oder Sesselbahnen mit Dach, aber seitlich offen. Es gibt nur eine einzige geschlossene Gondelbahn am Großen Arber. Große Kabinenbahnen hat der Bayerische Wald gar nicht.

Weniger Probleme gibt es beim Langlauf: Im Bayerischen Wald sind die ersten Langlaufloipen gespurt. Dank des Schneefalls der letzten Tage ist der beliebte Wintersport schon vielerorts möglich.

💡 Hintergrund:

Im vergangenen Winter gab es zeitweilen die 15-Kilometer-Regel. Das heißt, nur Einheimische durften die Wintersportangebote ihrer Region nutzen. Tagesausflügler durften wegen Corona nicht in die Bayerwald-Landkreise. In Bayern hatten sich etliche touristisch überlaufene Kommunen mit hohen Corona-Zahlen für eine Art Einreisesperre entschieden.