Skilift am Kornberg läuft

Seit gestern hat der Lift am Kornberg im nordöstlichen Fichtelgebirge geöffnet. Skifahrer können zwei Pisten mit einer Länge von je 700 Metern und eine Übungspiste mit 130 Metern Länge für Anfänger nutzen. Durch Flutlicht ist Skifahren auch am Abend bis 22:00 Uhr möglich. Die Ringloipe und die Loipe am Kornberg-Ost sind gespurt und können von Langläufern genutzt werden