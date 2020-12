Skigebiete stellen sich auf Öffnung der Lifte im Januar ein

Mit der Verlängerung des Teil-Lockdowns bis zum 10. Januar bleiben auch die Skilifte in Oberbayern geschlossen. Aber es gibt eine Zeit danach - hoffentlich!

Schon jetzt bereitet man sich vor

Die meisten Skigebiete in Oberbayern lassen ihre Pisten trotz des aktuellen Teil-Lockdowns beschneien, um im Januar den Betrieb wieder möglichst früh aufnehmen zu können. Das hat eine Abfrage der Oberbayern-Redaktion des BR ergeben.

Die Zugspitzbahn stellt Schneekanonen im Gebiet "Garmisch-Klassik" auf. Außerdem werden die Pisten in den Regionen des Verbandes "Alpen Plus" (Brauneck-Wegscheid, Spitzing-Tegernsee, Sudelfeld und Wallberg) beschneit. Auch die Jennerbahn am Königssee sorgt für künstlichen Schnee, allerdings erst ab der Mittelstation.

Finanzielle Einbußen erwartet

Durch das fehlende Geschäft in den Weihnachtsferien rechnen beispielsweise die Liftbetreiber in der "Alpen Plus"-Region mit einem Umsatzrückgang von einem Drittel. Aber auch Skihersteller wie Völkl fürchten finanzielle Einbußen.