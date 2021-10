2G oder 3G? Was heuer in Bayerns Skigebieten gilt

Nach einem Komplettausfall in der vergangenen Wintersaison – stillstehende Lifte und Seilbahnen führten in Bayerns Alpenregionen im Winter zu Milliardenverlusten – rechnen viele Liftbetreiber mit großem Andrang, etwa bei der Zugspitzbahn.

Der Verband Deutscher Seilbahnen (VDS) teilte Anfang Oktober mit, dass Skifahren in Bayern im Winter wieder möglich sein soll – unter Einhaltung der 3G-Regel. Wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist, dürfte somit in Seilbahnen und Liften unterwegs sein. Manche Skiregionen haben schon konkrete Maßnahmen bekanntgegeben, andere wollen noch abwarten.

2G für Saison-Skipässe im Allgäu

Wer im Verbund der Superschnee-Karte oder der Allgäu-Gletscher-Card eine Ski-Saisonkarte kaufen will, muss entweder geimpft oder genesen sein. Es greift die 2G-Regelung. Dem Verbund der Superschnee-Karte gehören acht Skiregionen im Allgäu, im Kleinwalsertal und im Tannheimer Tal an. Zur Allgäu-Gletscher-Card gehören darüber hinaus die beiden österreichischen Gletscher-Skigebiete Pitz- und Kaunertal.

Hintergrund der 2G-Regelung ist laut Allgäu GmbH, dass die Liftbetreiber die Corona-Nachweise lediglich an der Kasse überprüfen können. Wer allerdings eine Saisonkarte besitze, muss nicht zur Kasse, sondern kann direkt durchs Drehkreuz gehen und in den Lift steigen. Die Nachweise direkt an den Anlagen zu kontrollieren, sei für die Liftbetreiber personell zu aufwändig und würde unter Umständen zu langen Wartezeiten führen.

Bei Tagesskipässen gehen die Allgäu GmbH sowie die Liftbetreiber davon aus, dass die 3G-Regel gelten wird: Wer ein Ticket erwerben möchte, muss an der Kasse also nachweisen, ob er geimpft, genesen oder getestet ist. Ausnahmeregelungen könnte es laut Tobias Lienemann, Geschäftsführer der Grasgehrenlifte, für Skigebiete geben, die keine geschlossenen Kabinenbahnen besitzen – zum Beispiel eben die Grasgehrenlifte, die nur Schlepplifte und offene Sesselbahnen haben.

Bayerischer Wald: Skizentren hoffen auf kommende Saison

Im Bayerischen Wald hofft man, dass die Staatsregierung bald entscheiden wird, welche Corona-Auflagen kommende Saison für die Liftanlagen und Skigebiete gelten sollen. Der Bürgermeister von Neukirchen beim Hl. Blut, Markus Müller (CSU), fürchtet, dass die Auflagen am Ende so kurzfristig kommen, dass es schwierig wird, sie auf die Schnelle umzusetzen. Auch er rechnet mit der 3G-Regel, die schon für den Sommerbetrieb der Bahn gilt.

Andere Skigebiete sind skeptisch, ob sich 3G mit dem vorhandenen Personal im Winter umsetzen lässt. Im Skizentrum Mitterfirmiansreut heißt es, Einzelkontrollen, ob ein Skifahrer geimpft, genesen oder frisch getestet ist, könne man nicht leisten. Denkbar seien höchstens Stichproben.

Auch am Großen Arber würde man mit 3G vor einer "personellen Herausforderung" stehen, sagt Andreas Stadler, der Pressesprecher der Arberbergbahn. Er hofft, dass insgesamt nur eine Maskenpflicht gilt, wenn die Abstände nicht eingehalten werden können, aber kein 3G. Die Arberbergbahn verkauft momentan die Saisonkarten für die kommende Wintersaison vorsichtshalber nur an vollständig Geimpfte und Genese mit Nachweis, lässt hier also 2G gelten, wie im Allgäu. Sollte dann doch 3G oder gar keine entsprechende Auflage kommen, könnte man das nachträglich lockern.

Auf die Hygiene-und Abstandsregeln wollen die Liftbetreiber sowieso achten, ähnlich, wie man sie jetzt schon an den Bahnen mit Sommerbetrieb praktiziert. In Warteschlangen gelten zum Beispiel die Abstandsregeln.

Abwarten in Oberbayern

Die Zugspitze soll am 19. November als erstes Skigebiet in Deutschland in die Wintersaison starten – abhängig von der Schneelage und den Temperaturen. Es seien schon zahlreiche Anfragen für Saisontickets eingegangen, sagt eine Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn in Garmisch-Partenkirchen. "Wir müssen mit dem Verkauf aber noch abwarten." Bislang könne man keine verbindlichen Informationen geben, unter welchen Bedingungen die Skisaison stattfinden wird. Man warte die nächste Corona-Verordnung ab. Die Sprecherin schätzt aber, dass 3G-Regelungen und Maskenpflicht in geschlossen Räumen und Seilbahnen bestehen bleiben.

Im Skigebiet Garmisch Classic soll es Anfang bis Mitte Dezember losgehen. Auch die Skigebiete Sudelfeld, Spitzingsee, Wallberg und Brauneck warten noch ab. Eigentlich war für Dienstag ein Pressegespräch zur neuen Skisaison geplant, welches dann aber abgesagt wurde. Das liege laut den Skigebieten nicht nur an den steigenden Infektionszahlen. Denn schließlich verliere die aktuelle Corona-Verordnung bald ihre Gültigkeit. Es bleibe abzuwarten, welche Regelungen die neue Verordnung enthält und wie klar die Vorgaben definiert werden.

Am Dienstag hat die Staatsregierung die 14. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bis 24. November verlängert. Darin heißt es, dass in Seilbahnen grundsätzlich die 3G-Regel gilt, wenn die Inzidenz über 35 liegt. Speziellere Regelungen könnten noch getroffen werden.

Fichtelgebirge hofft auf Skibetrieb ohne 3G

Im Fichtelgebirge soll die Wintersaison am 17. Dezember starten. Das ist laut Andreas Munder, Leiter der Tourismus und Marketing GmbH Ochsenkopf, zumindest der Plan. Es könne sein, dass man dann in den Liften und an der Kasse eine Maske braucht. Er hofft aber, ohne 3G-Regelungen auszukommen. "Wir haben nur Schlepp- und Sessellifte, keine Gondeln, wir brauchen kein 3G", sagt Munder.

Wenn Inzidenzen steigen oder die Krankenhaus-Ampel nicht mehr auf grün steht, könne man flexibel reagieren, man sei vorbereitet. "Es ist wichtig, dass wir starten können. Davon hängt, was den Tourismus in der Region betrifft, viel ab", sagt der Tourismus-Leiter.