Skigebiete im Bayerischen Wald versuchen neuen Anlauf

Die Skigebiete im Bayerischen Wald hoffen wegen der Kälte auf einen neuen Anlauf für den Pistenbetrieb. Am Großen Arber, dem höchsten Berg der Region, läuft seit gestern wieder die Beschneiung.

Wann geht es endlich auf die Piste?

Momentan ist es dort mit minus fünf bis minus sechs Grad kalt genug dafür, so der Chef der Arberbergbahn Thomas Liebl. Auf den Arberpisten liegt noch ein Rest alter Naturschnee vom Dezember. Neuschnee gab es aber nur wenig. Im Gipfelbereich liegen laut Arberbergbahn momentan rund zehn bis 15 Zentimeter, an der Talstation nur fünf bis sechs Zentimeter.

Wann der Skibetrieb wieder starten kann, wird am Freitag entschieden. Geplant wäre der 28. Januar. Wenn es mit Beschneiung, Kälte und Neuschnee besser läuft, könnte es schon ab kommendem Samstag einen Teilbetrieb geben. Aber das ist noch unsicher.

Skizentren in den Startlöchern

Auch das Skizentrum Mitterdorf plant, heute Abend wieder die Schneekanonen anzuwerfen. Entscheidend sind aber kalte Temperaturen von mindestens minus vier Grad. Bei minus ein oder minus zwei Grad wollen sie in Mitterfirmiansreut nicht beschneien, sagte Geschäftsführer Bernhard Hain dem BR. Denn dann sei die Beschneiung nicht effektiv. Es würde zu viel Wasser für zu wenig Schnee verbraucht.

Wenn alles gut läuft, könnten ab Samstag zumindest ein oder zwei Lifte wieder den Skibetrieb starten. Das ist aber, wie am Arber, auch in Mitterdorf noch unsicher.

Schneekanonen nur bei anhaltender Kälte effektiv

Am Geißkopf wird die Beschneiung ab sofort geplant, aber nur, wenn es kalt genug dafür ist. Ähnlich ist die Lage am Hohenbogen. In den Skigebieten von Sankt Englmar überlegen die Liftbetreiber noch, ob sie die Schneekanonen anwerfen, sagte Liftesprecher Karl Dietl heute dem BR. Entscheidend dafür ist auch hier anhaltende Kälte.

Langlaufgebiete warten auf Naturschnee

Die Langlaufgebiete im Bayerischen Wald müssen abwarten, ob Naturschnee fällt. Hier gibt es keine Schneekanonen. Bisher reicht der Neuschnee nicht. Es gibt selbst in den Hochlagen nur wenige Zentimeter. Im Tal ist noch alles grün. Selbst im mehr als 600 Meter hoch gelegenen Ort Bodenmais hat es in der Nacht auf Mittwoch nur rund einen Zentimeter geschneit.

Bisher dürftige Ski-Saison im Bayerwald

Die Skilifte im Bayerischen Wald sind diesen Winter nur im Dezember teilweise ein paar Tage gelaufen. Am Arber und am Geißkopf war noch gar kein Skibetrieb. Der Wärmeeinbruch kurz vor Weihnachten hat dazu geführt, dass der Betrieb in allen Skigebieten schnell wieder gestoppt wurde.