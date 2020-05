Skigebiet Sudelfeld könnte Sommer-Erlebnispark werden

Das Sudelfeld ist für den Wintertourismus voll erschlossen – mit Speichersee und neuen Skiliften. Jetzt soll der Sommertourismus angegangen werden und hier gibt es nun erste Ideen, die dem Bayrischzeller Gemeinderat vorgestellt wurden. Demnach könnte das Sudelfeld "Gamspark" werden.

Angedacht: "Gamspark" mit Erlebnisspielplatz

Angedacht ist ein Erlebnisspielplatz in der Nähe der Bergwirtschaften mit Seilgarten, Kleinkinderbereiche und Wanderwegekonzept. Weil in dem Park auch geklettert werden kann, in den Bayrischzeller Bergen immer wieder Gamsen gesichtet werden können und die Gams zudem das Bayrischzeller Wappen ziert, ist der Titel "Gamspark" entstanden Für Kinderkletterer könnte es einen "Kitzsteig" geben, für erwachsene Kletterer einen "Gamssteig". Noch stehe man aber am Anfang der Planung. Letztendlich werde der Gemeinderat entscheiden, ob das Konzept umgesetzt werden soll, sagte der Bayrischzeller Bürgermeister Georg Kittenrainer.

Oberes Sudelfeld wird autofrei

Vorgelegt hatte das Konzept das kommunale Tourismusunternehmen Alpenregion-TegernseeSchliersee, kurz ATS. Noch ist der Gamspark also nicht beschlossene Sache, aber fest steht bereits, dass das obere Sudelfeld autofrei werden soll.

Deswegen ist auch eine neue Seilbahn ab Tal in Planung. Die Gemeinde verhandelt derzeit mit Grundstückseigentümern, denn laut Bürgermeister Kittenrainer bräuchten vor allem die angedachten Parkplätze viel Fläche. Generell sei die Trassenfindung eine große Herausforderung. Die Talstation der Seilbahn soll am Ortsrand entstehen und die Bergstation in der Nähe der Bergwirtschaften. Eine Realisierung für Seilbahn und Gamspark sieht der Bayrischzeller Bürgermeister erst in den Jahren 2022/2023.