Skigebiet Mitterdorf soll modernisiert werden

Der Landkreis Freyung-Grafenau setzt auch in der näheren Zukunft weiter auf den Wintersport und wird ins Skigebiet Mitterdorf investieren. Das wurde bei einer Kreistagssitzung deutlich.

Angebote auch für den Sommer geplant

Weil sich aber nicht abschätzen lässt, wie viel Schnee im Bayerischen Wald in 30 Jahren noch liegt, soll das Skizentrum künftig auch im Sommer als Freizeitziel genutzt werden können: mit einer Flyline und mit Zipline-Touren. Das hat der Kreistag mit großer Mehrheit entschieden - allerdings ohne die Stimmen der Grünen. Sie hatten gefordert, die Entscheidung zu vertagen und erst dann abzustimmen, wenn wissenschaftliche Gutachten zum Temperaturanstieg im Bayerischen Wald auf dem Tisch liegen.

Große Bedeutung für den Tourismus

Skisport soll in der Gemeinde Philippsreut attraktiv bleiben, findet die Mehrheit der Kreisräte. Denn der Tourismus in der gesamten Region hänge maßgeblich vom Betrieb des Skizentrums ab. Deshalb will der Kreistag 20 Millionen Euro in die Modernisierung des Skigebiets Mitterdorf investieren. Eine Summe, die der Zweckverband - bestehend aus Landkreis und Gemeinde - aber nicht allein schultern kann. Mit dem Grundsatzbeschluss des Kreistags kann der Zweckverband jetzt jedoch einen Förderantrag beim Freistaat Bayern einreichen und mit einem Zuschuss von bis zu sechs Millionen Euro rechnen.

Grüne kritisieren mangelnde Nachhaltigkeit

Die Kreistagsmehrheit spricht von einer Investition in die Zukunft. Landrat Sebastian Gruber (CSU): "Die Winter sind andere geworden. Aber wir sagen: Wintersport ist in den nächsten 20 bis 30 Jahren im Mittelgebirge noch möglich. Und deswegen haben wir den Grundsatzbeschluss gefasst." Für die Kreisräte der Grünen zieht diese Argumentation nicht richtig: "Uns fehlt der Blick auf die Klimaveränderungen. Letztendlich kann man es so zusammenfassen: Solange man beschneit, geht es noch 20 Jahre. Und das ist für uns nicht nachhaltig", sagt Kreisrat und Landtagsabgeordneter Toni Schuberl.

Sechser- und Vierer-Sesselllift sollen gebaut werden

Konkret haben die Planer vor, die Doppelsesselbahn im Skizentrum Mitterdorf durch eine windstabile 6er-Sesselbahn und den Almberglift durch eine 4er-Sesselbahn zu ersetzen. Außerdem soll die Beschneiungsanlage modernisiert werden, wofür der Speicherteich um 10.000 Kubikmeter erweitert werden muss. Die Planer veranschlagen, dafür eine Waldfläche von bis zu 24.500 Quadratmetern zu roden.

Geplante Flyline soll die längste der Welt werden

Die Prognose lautet aber auch: Ein Wintersportgebiet allein ist im Mittelgebirge in der Zukunft nicht mehr rentabel. Daher soll das Gebiet auch im Sommer Touristen anlocken. Die geplante Flyline entlang des Almbergs wäre mit ihrer Länge von 1.600 Metern laut Planungsbüro die längste der Welt. Auch ein Erlebniswanderweg mit Holzkugelbahn und mehrere kurze Ziplines sind in Planung. Fließen die Fördergelder, kann frühestens 2023 mit dem Bau angefangen werden.