Skigebiet geschlossen – Massen von Tourengehern

Eine lange Schlange von Skitourengehern zog sich am Wochenende den Hausberg in Garmisch-Partenkirchen hoch. Wie auf einer Perlenkette aneinandergereiht stiegen die Tourengeher auf der schon vorpräparierten Piste im Skigebiet Garmisch-Classic nach oben. Der Parkplatz an der Talstation war nachmittags zeitweise so voll wie bei normalem Skibetrieb.

Sorge vor den Weihnachtsferien

Es sei das eingetreten, was sie befürchtet habe, so Bürgermeisterin Elisabeth Koch im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Für die Weihnachtsferien mache sie sich große Sorgen, nicht nur wegen des Ansturms, sondern auch wegen der Gefahren. In einem Brandbrief hatte sie sich am Freitag an Ministerpräsident Markus Söder gewandt. Eine Entscheidung sei dringend nötig, so Elisabeth Koch: "Wenn das jetzt schon nach ein bisschen Schnee so ist, möchte ich gar nicht wissen, was bei uns in den Weihnachtsferien lost ist!"