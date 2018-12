Skigebiet am Brauneck: Saisonstart im Zeichen der Aufrüstung

Heute startet die Wintersaison im Brauneck-Skigebiet bei Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) – dank Beschneiung bei besten Pistenverhältnissen. Jetzt sind die Weichen für die Zukunft gestellt worden: Der Lenggrieser Gemeinderat stimmte dem Neubau eines Sechser-Sessellifts und dem Aufstellen von rund 40 zusätzlichen Beschneiungsanlagen zu.

Sesselbahn und Schneekanonen kosten neun Millionen Euro

Für rund neun Millionen Euro will sich die Brauneck-Bergbahn den Winter erkaufen. Die Beschneiung soll für Schneesicherheit auf dem Südhang sorgen. Dort bringt seit 1976 die Finstermünz-Sesselbahn die Skifahrer von 1.200 auf 1.500 Meter Höhe. Umweltschützer sehen die Skikanonen in dieser Lage äußerst kritisch. Friedl Krönnauer vom Bund Naturschutz spricht von einem falschen Zeichen in Zeiten des Klimawandels.

Neue Sesselbahn weitgehend auf alter Trasse

Dem entgegnet Peter Lorenz von der Brauneck-Bergbahn, dass sich ein neuer Lift nur durch Schneesicherheit rechne. Ohne eine Investition in moderne Liftanlagen verliere das Skigebiet an Attraktivität, so Lorenz. Im Vergleich zum Finstermünz-Zweiersessellift wird die neue Schrödelsteinbahn fast viermal so viele Skifahrer transportieren können. Der Trassenverlauf und die Standorte der Berg- und Talstation bleiben weitgehend unverändert.

Zustimmung des Landratsamts fehlt noch

Nachdem die Gemeinde dem Bau zugestimmt hat, muss jetzt noch das Landratsamt die Pläne abnicken. Das dürfte aber nur reine Formsache sein, denn das Brauneck ist für die ganze Region ein wichtiger Motor für den Tourismus. Baubeginn soll im Mai sein.