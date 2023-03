Skifahrer aus Eging am See in Kanada verunglückt

Vier Menschen aus Eging am See im Landkreis Passau sind in Kanada beim Skifahren verunglückt. Das bestätigt die Polizei Vilshofen dem BR auf Nachfrage. Sie wurden von einer Lawine erfasst.

Auftrag aus Vancouver, die Angehörigen zu verständigen

Bislang gehe man davon aus, dass drei der Verunglückten gestorben sind und einer verletzt wurde, so ein Polizeisprecher. Kripo und Staatsanwaltschaft Passau warten auf Infos aus Kanada, heißt es. Die Polizei Vilshofen habe bislang nur vom Generalkonsulat Vancouver am gestrigen Mittwoch den Auftrag bekommen, die Angehörigen in Eging am See zu verständigen.

Familie beim Heli-Skiing verunglückt?

Gerüchten zufolge soll es sich um eine Familie handeln, die beim Heli-Skiing verunglückt sein soll. Wann der Unfall passiert ist, sei noch unklar, so die Polizei. Weitere Informationen will das Polizeipräsidium Niederbayern frühestens am morgigen Freitag bekannt geben.