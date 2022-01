Winterknigge: Cartoons zeigen richtiges Verhalten in der Natur

Oft aus Unwissenheit sind viele Urlauber und Ski-Tagesgäste derzeit in Gebieten unterwegs, die sie aus Rücksicht auf die Tierwelt nicht betreten sollten. Das Alpinium - Zentrum Naturerlebnis Alpin ist deshalb mit seinen Rangern gerade jetzt verstärkt zwischen Wertacher Hörnle und Hohem Ifen im Einsatz. Mit einer persönlichen Ansprache wollen sie den Großteil der Skitouren- und Schneeschuhgänger von naturverträglichen Routen zu überzeugen. Um den Gästen handliche Infos mit auf den Weg zu geben, wurde nun nach dem Sommerknigge auch ein Winterknigge ausgearbeitet.

Cartoons sollen zum Naturschutz animieren

Ein Heftchen, das die Leserinnen und Leser anhand kleiner Cartoons und mit einem Augenzwinkern zu einem naturverträglichen Verhalten animieren will. Denn das gemeinsame Miteinander in der Natur sei noch immer nicht ausgeprägt genug. Man müsse weiter sensibilisieren, sagt Frank Jost, Tourismuschef in Oberstdorf.

Hase sorgt sich um seinen Energiesparmodus

Beispielsweise sieht man Skitourengeher und einen Hasen, der sich um seinen winterlichen Energiesparmodus sorgt. Oder ein Skifahrer rutscht gerade über die Winterbehausung eines Birkhuhns, das sich mit den Worten bedankt: „Hey, bei diesem riesen Loch bleibt‘s hier drin nicht mehr kuschlig warm.“

Erklärungen sollen sensibilisieren

Die Erklärung zum Bild lautet: "Wusstet Ihr, dass Birkhühner, Alpenschneehühner und auch Schneehasen die kalten Winternächte und auch eisige Wintertage in Schneehöhlen verbringen? Die Schneehöhlen sind von außen nur schwer zu erkennen. Im schlimmsten Fall können die Tiere dadurch von Skifahrern in der Höhle überfahren werden." Verbunden damit ist die Bitte, gerade in der Dämmerung nicht zu fahren sowie Pulverschneebereiche rund um Grünerlen zu meiden.

Tipps für sichere und naturverträgliche Wintertouren

Zu jedem Cartoon gibt es Tipps für eine naturverträgliche und gelungene, sichere Wintertour. Der Allgäuer Winterknigge wurde nach Aussage von Ethelbert Babl, Chef des Alpiniums, mittlerweile auch von anderen Wintersportgebieten, z. B. Berchtesgadener Land, Bayerischer Wald und Schwarzwald, angefordert, um das Heft dort an die Gäste zu verteilen. Über die sozialen Kanäle seien die ersten drei Cartoons bereits von mehr als 50.000 Menschen angeschaut worden.