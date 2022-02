Skifahren in Bayern: Welche kleinen Lifte fahren am Wochenende?

Fichtelgebirge und Bayerwald bieten aktuell gute Bedingungen

Im Fichtelgebirge sind 11 von 14 Liftanlagen in Betrieb, nur am Kornberg und am Tannenberg geht aktuell nichts. Im Bayerischen Wald finden Anfänger zum Beispiel rund um Zwiesel am Glasberg und am Rabenstein kleinere Schlepplifte, die am Wochenende in Betrieb sein werden. In Furth im Wald lockt der gemeindeeigene Voithenberg-Lift Anfänger und genügsame Fortgeschrittene.

Rabenstein bei Zwiesel: Skilift-Betrieb als Ehrenamt

Der Rabensteiner Dorf-Skilift ist ein Stück Nostalgie aus den 70er Jahren, gekauft damals vom Wintersportverein Rabenstein, als Attraktion für Einheimische und Feriengäste. Aber er werde – wie alle Lifte – regelmäßig streng vom TÜV geprüft, versichert der Vereinsvorsitzende Thomas Hackl. Alle zehn Jahre muss sogar das Seil erneuert werden. Aber weil alle Vereinsmitglieder ehrenamtlich arbeiten, reicht das Geld auch für Strom und Versicherung. Die Piste walzt der Loipenspur-Gerätefahrer der Stadt Zwiesel, die auch das Grundstück stellt. Schneekanonen gibt's nicht.

Rhön zwar verschneit, Lifte aber geschlossen

Ein Blick auf die Webcam am Arnsberg in Bischofsheim in der Rhön zeigt zwar einen verschneiten Schlepplift und einige Spuren im Schnee, aber das reicht aktuell nicht für Wintersport, informieren die Betreiber über das Infotelefon. Auch am Kreuzberg nebenan stehen die Liftampeln aktuell auf Rot.

Auf den Spuren von Ski-Legenden am Bad Wiesseer Hausberg

Mancherorts ist man auf der kleinen Piste am Ortsrand auf historischen Spuren unterwegs, wo einst Wintersportgeschichte geschrieben wurde. Am Sonnenbichl in Bad Wiessee zum Beispiel standen in den 1980er-Jahren Ski-Legenden auf den Treppchen der dort ausgetragenen Weltcup-Rennen.1985 gewann auf der kurzen Slalom-Strecke am Tegernsee Marc Girardelli vor dem Deutschen Florian Beck und dem schwedischen Doppelolympiasieger Ingmar Stenmark. Allerdings ist das Skizentrum heute nur noch ein Trainingshang für Vereine und Kadersportlerinnen – der öffentliche Skibetrieb wurde mangels Nachfrage von der Gemeinde eingestellt. Heute betreibt die ehemalige Skirennläuferin Christa Kinshofer die Anlage. Sie kann auch für Firmenevents gemietet werden.

2G und Maskenpflicht

Generell gilt in Skigebieten die 2G Regel. Für Jugendliche unter 14 Jahren gibt es eine Ausnahme, ebenso für Schülerinnen und Schüler mit Schülerausweis, die regelmäßig getestet werden. Im Lift und im Anstehbereich muss man eine FFP2-Maske tragen, für kleinere Kinder reicht eine medizinische Maske.

Tipp: Maske lieber an Helm statt Ohren befestigen

Maske rauf, Maske runter: Das kann gerade mit Helm nerven, wenn man die Maskenbändchen hinter die Ohren schieben muss. Einschlägige Outdoor-Websites raten daher dazu, die FFP2-Maske direkt am Helm oder am Band der Skibrille zu befestigen. Dafür gibt es inzwischen kleine Maskenhalter aus Plastik zu kaufen. Es reicht aber auch ein Gummiband, das an die Maskenbändchen gebunden über den Helm gestreift als Verlängerung dient. Manche verwenden dafür auch ausrangierte BH-Träger, sie eignen sich mit ihren kleinen Häkchen perfekt als Do-it-yourself-Alternative zu Kaufprodukten.