Skifahren in Bayern und Österreich: Wo es geht - und wo nicht

An Schnee mangelt es in den Skigebieten in Bayern und Österreich nicht, auf den meisten Bergen liegen gut zwei Meter Schnee und mehr. Doch noch Anfang der Woche standen in vielen Wintersportorten die Lifte still, zu groß die Gefahr von Lawinen und Schneebruch. Mittlerweile hat sich die Lage vielerorts beruhigt, auch wenn noch immer nicht alle Lifte und Bahnen wieder in Betrieb sind.

Grundsätzlich gilt laut Lawinenkommission im bayerischen Alpenraum noch immer Lawinenwarnstufe 3 in Hochlagen oberhalb von 1.700 Metern, in tieferen Lagen Stufe 2 (mäßige Gefahr). Auf Skitouren und Fahrten abseits der freigegebenen Pisten sollte also dringend verzichtet werden.