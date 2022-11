Skifahren im Allgäu verteuert sich um zehn Prozent

Die Inflation und die hohen Energiepreise schlagen sich auch in den Winterpreisen der Bergbahnen im Allgäu nieder. Vor allem die Tagesskipässe werden spürbar teurer. Bei den Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen kostet ein Tag für Ewachsene künftig 57,50 Euro. Noch vor einem Jahr lag der Preis bei 52,50 Euro. Der Preis einer Einzelbergfahrt auf das Söllereck steigt von 19,50 Euro im Sommer auf 21 Euro im Winter.

Skigebiete wollen Energie einsparen

Um Energie zu sparen unterstützen die Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen eine Kampagne der österreichischen Regierung namens "Mission 11". Unter anderem bleiben die Sitzheizungen aus und das Tempo der Bahnen wird gedrosselt, wenn weniger Gäste im Skigebiet unterwegs sind. Die Beschneiungszeiten sollen in die Nacht verlegt werden, weil die Schneekanonen dann bei niedrigeren Temperaturen weniger Energie benötigen.

Ofterschwang-Gunzesried kündigt Energiekostenzuschläge an

Die Energiekosten schlagen sich auch im Preis für den Tagespass im Skigebiet Ofterschwang-Gunzesried nieder. Auch hier heißt es, zehn Prozent müsse man im Jahresvergleich aufschlagen. 49,50 Euro kostet die Tageskarte in der Wintersaison 2022/2023. Für Kinder werden 23 Euro fällig. Bei Einzelfahrten fällt der Aufschlag etwas geringer aus. Auf der Website der Bergbahnen Ofterschwang-Gunzesried heißt es außerdem, man behalte sich wegen der unvorhersehbaren Energiemarktlage vor, die Preise mit "Energiekostenzuschlägen" noch einmal anzupassen.

Auch Hornbahn Hindelang hebt Preise an

Bei der Hornbahn Hindelang steigt der Preis für Tagespässe von 26 auf 28 Euro. Der Preis für eine Einzelfahrt auf den Gipfel bleibt unverändert bei 11,50 Euro. Auch in Oberbayern, im Bayerischen Wald und in Österreich wird das Skifahren in diesem Winter teurer.

Start in die die Skisaison am Nebelhorn

Die Skisaison startet im Allgäu im Dezember: Am Nebelhorn soll es Anfang des Monats losgehen, in Ofterschwang je nach Wetterlage um den 9. Dezember und am Söllereck ist der Start für Mitte Dezember geplant.