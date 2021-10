Zweiter Corona-Winter: 2G für Saison-Skipässe im Allgäu

Nach einem Winter Pause ist in diesem Jahr wieder möglich, was viele sehnlichst vermisst haben: Skifahren. Die Lifte sollen wieder laufen, damit die Saison wie gewohnt stattfinden kann. Doch es wird einige Regeln geben, auf die sich Ski-Freunde und vor allem Liftbetreiber einstellen müssen.

Maskenpflicht in der Gondel wahrscheinlich

Damit die Skisaison unter dem gebotenen Infektionsschutz starten kann, stehen die Liftbetreiber in engem Austausch mit dem Landratsamt, sagte Tobias Lienemann von den Grasgehren-Liften dem BR. Wahrscheinlich ist weiterhin eine Maskenpflicht in den Gondeln, wie sie im Sommerbetrieb bereits eingeführt wurde. Lienemann hofft für sein Skigebiet allerdings auf eine Ausnahmeregelung, denn die Sessel- und Schlepplifte in Grasgehren sind alle offen und an der frischen Luft, wie er sagt. Konkret beurteilen, wie die Infektionsschutzmaßnahmen auf der Piste dann aussehen werden, möchte er erst im Dezember, wenn weitere Vorgaben feststehen: "Einzig klar ist, dass wir die 2G-Regelung bei den Verbund- und Saisonkarten einführen werden."

2G-Regel für Verbund- und Saisonkarten

Das heißt, wer eine Superschnee-Karte oder Allgäu-Gletscher-Card kaufen will oder schon gekauft hat, muss geimpft oder genesen sein. Auf diese Regelung haben sich die beteiligten Bergbahnen im Allgäu, Tannheimer Tal, Kleinwalsertal, in Pitz- und Kaunertal geeinigt. Denn anders ginge es nicht, erklärt Simone Zehnpfennig von der Allgäu GmbH: "Es gibt ja Skigebiete mit vielen Drehkreuzen und unterschiedlichen Zutrittsmöglichkeiten, da müssten sie an jedem Drehkreuz Personal bereitstellen - ist der Skifahrer, die Skifahrerin geimpft, getestet oder genesen. Das geht personell ja gar nicht."

Seit dem 1. Oktober gibt es Karten

Saisonkarten der Superschnee-Karte oder der Allgäu-Gletscher-Card können schon seit 1. Oktober gekauft werden und sind bereits jetzt in den beteiligten Bergbahnen gültig. Diese laufen teilweise noch bis Ende Oktober beziehungsweise Anfang November im Sommerbetrieb oder wie im Tiroler Kaunertal oder Pitztal bereits im Winterbetrieb. Die Corona-Regeln mussten deshalb schon frühzeitig fixiert werden.

Dem Verbund der Superschnee-Karte gehören acht Skiregionen im Allgäu, dem Kleinwalsertal und im Tannheimer Tal an. Nicht dabei sind einige Bahnen und Lifte im Westen des Allgäus, zum Beispiel die Hochgrat- und Hündlebahn bei Oberstaufen sowie die Imbergbahn. Zur Allgäu-Gletscher-Card gehören darüber hinaus die beiden österreichischen Gletscher-Skigebieten Pitz- und Kaunertal.

3G auf der Piste

Tourismusverbund, Liftbetreiber und Behörden rechnen damit, dass auf der Piste die 3G-Regel gilt. Überprüft werden die Nachweise beim Kauf des Tickets an der Kasse. Das ist unproblematisch, wenn es um ein Tagesticket geht. Wer aber eine Saisonkarte besitzt, muss nicht mehr zur Kasse, sondern kann gleich in den Lift steigen. Deshalb gilt für Saisonkartenbesitzer: entweder genesen oder geimpft.

Mehrtagestickets mit Kontrollen

Unsicher ist allerdings noch, mit welchen Regelungen Skifahrer bei Mehrtagestickets rechnen müssen, sagt Jörn Homburg, Sprecher der Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen: "Dieser Zeitraum geht womöglich über den Testungszeitraum hinaus und dann können wir ihn nicht mehr kontrollieren. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch nicht, ob wir mit Stichproben- Kontrollen arbeiten können oder mit Jeder-Personen-Kontrolle."

Herausforderung: Länderübergreifende Regeln

Weitere Herausforderung für die Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen sind die unterschiedlichen Corona-Regeln in Deutschland und Österreich. Direkt betroffen ist das Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand: Skifahrer queren innerhalb des Gebiets die Ländergrenzen. "Wir werden deshalb immer die jeweils strengeren Coronaregeln anwenden", so Homburg zum BR. Als Beispiel nannte er die FFP2-Maskenpflicht in Gondeln und Gebäuden, die derzeit in Österreich gelte. In Deutschland sei dagegen nur medizinischer Mundschutz Pflicht. "Heißt für uns, überall FFP2-Maskenpflicht." Das gelte für alle Bergbahnen, die zu den Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen gehören.

Technische Kontrollen nach eineinhalb Jahren Stillstand

Mehr als eineinhalb Jahre sind die Lifte im Allgäu stillgestanden. Deshalb sind die technischen Vorbereitungen jetzt umso wichtiger. Die Schneekanonen müssen überprüft und installiert werden. "Im November kommt dann noch die Seilbahnaufsicht", erklärt Tobias Lienemann von den Grasgehrenliften, "die prüft dann unsere Anlagen. Wir sind eigentlich guter Dinge, dass es jetzt losgehen kann."