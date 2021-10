Skier, Kühlschrank, Gebiss - Müllsammelaktion im Landkreis Fürth

Warum werfen Menschen ihren alten Kühlschrank einfach in die Landschaft, anstatt ihn an den vielen Wertstoffhöfen in der Region abzugeben? Diese Frage haben sich die rund 1500 Helferinnen und Helfer bei der Sammelaktion häufig gestellt.

1.500 Freiwillige

Seit den frühen Morgenstunden sind sie die Ränder von Feldwegen, ganze Waldstücke und Böschungen an Flüssen und Seen in Gruppen abgeschritten und haben Müll aufgesammelt. Und die rund 1.500 Freiwilligen hätten leider auch sehr viel gefunden, wie Landrat Matthias Dießl (CSU) bei einer ersten Zwischenbilanz feststellen musste.

Gebiss, Skier, Elektrogeräte

Zu den skurrilen Funden zählten ein Gebiss, ein Kühlschrank, Radiorekorder und ein paar intakte Skier mit dazugehörigen Stöcken. Zusätzlich bargen die vielen Helfer auch mehrere Kubikmeter Metall, literweise Altöl, Dispersionsfarben, viele Leuchtstoffröhren und Autoreifen aus der Landschaft. "Unverständlich ist, warum Menschen Müll in den Wald oder die Wiese werfen, der bei den Wertstoffhöfen entsorgt oder sogar abgeholt werden könnte", so Landrat Matthias Dießl (CSU).

Tonnenweise Müll

Es ist bereits die 52. "Aktion saubere Landschaft", die vom Landratsamt in Zirndorf organisiert wurde. Regelmäßig werden dabei Müllberge im zweistelligen Tonnenbereich eingesammelt und fachgerecht entsorgt. Üblicherweise findet dieser im Frühjahr statt, wurde heuer aber pandemiebedingt in den Herbst verschoben.