Skibetrieb: Allgäuer Bürgermeister schreiben an Merkel

"Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrter Herr Ministerpräsident": So beginnt das Allgäuer Schreiben an Angela Merkel und Markus Söder. 20 Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker haben sich im Streit über den Skibetrieb in einem Offenen Brief an Bund und Land gewandt. Darin heißt es, alpiner Wintersport sei ein "ganz wesentlicher Wirtschaftsfaktor und eine maßgebliche Säule im touristischen Angebot" der Region.

Allgäuer Politiker: Einnahme-Ausfall an Weihnachten wäre "fatal"

Bergbahnen und Skiliftbetreiber, Hotellerie, Gastronomie und Anbieter von Ferienwohnungen verfügten über bewährte Hygienekonzepte, die auch kontrolliert werden könnten. Um hohe Hygiene-Standards zu gewährleisten, seien die Betriebe in Vorleistung gegangen. Und weiter: "Ein Ausfall der Einnahmen während der Weihnachtsferien wäre touristisch wie wirtschaftlich fatal."

Teil-Lockdown befeuert Existenz-Ängste in Betrieben

Manche Unternehmen wären dann in ihrer wirtschaftlichen Existenz gefährdet, so die Kommunalpolitikerinnen und -politiker. Am Ende des Briefes schreiben sie an die Adresse von Bundes- und Staatsregierung: "Bitte berücksichtigen Sie unsere Argumentation und lassen Sie die Skigebiete mit Beginn der Weihnachtsferien 2020 öffnen." Das Schreiben geht unter anderen auf die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller sowie die Bürgermeister von Oberstdorf, Oberstaufen, Obermaiselstein und Balderschwang zurück.