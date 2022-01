Ski-Weltcup: Kandahar bereit für schnellste Damen der Welt

Der Blick aus dem Starthaus am Tröglhang in knapp 1.600 Metern flößt auch einem versierten Skifahrer Respekt ein. Da runter, im Schuss? Im Leben nicht. Die Rennleiterin Steffi Wild erlaubt dem BR-Team, die Piste am Rand hinabzurutschen – so wie alle aktiven Helfer das an diesem Tag tun. Seit 2012 ist sie gegenüber dem internationalen Skiverband als Technische Direktorin verantwortlich für den Skiclub Garmisch.

Am Mittwoch sind letzte Fangnetze auf der 2,8 Kilometer langen Piste aufgebaut worden. Wild kennt die Tücken dieser schweren Abfahrt ganz genau: "Die Einfahrt in den Eishang und die Passage in der sogenannten Hölle sind die Schlüsselstellen dieser schwierigen Abfahrt. Die Lichtverhältnisse sind nicht gut - das verlangt den Läuferinnen alles ab." Die Kandahar ist eine der schwierigsten Abfahrtsstrecken der Welt.

"Die Piste ist ein Traum"

Mit der Akku-Bohrmaschine wird der Aufbau der Schneedecke ein letztes Mal geprüft. Der "Stock" der präparierten Piste ist über einen halben Meter dick. Die Kandahar ist in einem sehr guten Zustand. Steffi Wild ist zufrieden mit den Vorarbeiten.

Die Grundpräparierung der Kandahar beginnt bereits im Dezember. Die Mitarbeiter der Bayerischen Zugspitzbahn legen den Grundstock mit Schneemaschinen sowohl für den Skitouristen als auch für die Rennläuferinnen. Mike Bräu, der mit einem Team seit Jahren die Kandahar präpariert, schwärmt von den Verhältnissen: "Die Piste ist ein Traum. A bisserl hart, a bisserl weich, genau so, wie's die Madlan meng", klingt es im Original-Ton des Garmisch-Partenkircheners.

"Wir sind nicht nur Helfer, sondern Fans"

Nicht nur die "Madlan", die Mädchen, mögen die Piste – auch die 160 Helfer und Helferinnen vom Skiclub, die seit Wochen alles für den großen Tag vorbereiten. Sie wollen trotz fehlenden Zuschauern den Sportlerinnen ein großes Rennwochenende bescheren.

Martina Betz vom Vorstand des Skiclubs Garmisch steht im Zielraum und bedauert die fehlenden Zuschauer: "Letztlich sind wir als Helferinnen und Helfer ja nicht nur für die Piste da, sondern auch für die Athletinnen. Wir werden jede Einzelne mit unserem Beifall ins Ziel tragen. Wir sind ja nicht nur Helfer, sondern Fans."

Alle Beteiligten werden täglich PCR-getestet

Für die Helfer, aber auch für die Aktiven gelten verschärfte Corona-Bestimmungen. Alle 400 Helfer an den beiden Renntagen müssen tagesaktuell einen PCR-Test bestehen. In Zusammenarbeit mit dem Klinikum Garmisch-Partenkirchen wurde ein eigenes Test-Center aufgebaut. Susanna Diekmann leitet dort die Organisation: "Wir gehen clean in die Woche und hoffen, nach den Rennen für alle clean wieder rauszugehen."

Alle Rennläuferinnen, die von hier zu den Olympischen Winterspielen nach Peking reisen, müssen täglich einen speziellen PCR-Test über sich ergehen lassen, damit sie kommende Woche nach China einreisen dürfen. Der Vorstand des Skiclubs Florian Fischer unterstreicht den großen Aufwand, den sein Team dadurch bewältigen muss: "Rund 60 Prozent unserer Energie geht da rein, die Auflagen der FIS für Olympia zu erfüllen."

Kira Weidle gehört zu den Favoritinnen

Leider sind im Zielraum der Kandahar-Abfahrtsstrecke keine Fans zugelassen. Die Lockerung der Bestimmungen für Sportveranstaltungen in Bayern Anfang der Woche waren zu kurzfristig, um eine Tribüne aufzubauen. Wer den schnellen Damen zuschauen möchte, der kann sich mit einem Skipass und auf Skiern oder mit dem Snowboard einen Platz als Zaungast an den Fangzäunen der Rennstrecke sichern. Oder man macht es sich am Samstag und Sonntag jeweils um 11.30 Uhr vor dem Fernseher bequem.

Kira Weidle aus Starnberg hat beim ersten Training am Donnerstag die zweitbeste Laufzeit erzielt. Sie bestätigt damit ihre gute Form als Abfahrerin im DSV-Starter-Team vor Olympia.