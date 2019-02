27.02.2019, 14:14 Uhr

Ski und Rodel gut am Ochsenkopf

Auch wenn es kaum zu glauben ist: Trotz Sonnenschein und zweistelliger Temperaturen vielerorts in Oberfranken sind die Bedingungen für Skifahrer, Snowboarder und Rodler am Ochsenkopf größtenteils sehr gut – vor allem am Vormittag.