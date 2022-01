Lifte im Bayerischen Wald teils wieder geöffnet

Dank Neuschnee und Kälte laufen im Bayerischen Wald die ersten Lifte wieder. In Hochlagen liegt bis zu 30 Zentimeter Schnee, außerdem ist es wieder kalt genug zum Beschneien.

Skizentrum Mitterfirmiansreut:

Das Skizentrum Mitterfirmiansreut hat bei einer Schneehöhe von 25 Zentimetern auf der präparierten Piste drei Lifte, den Junior-Skizirkus und die Rodelbahn geöffnet. Die Langlaufloipen dort sind noch nicht wieder präpariert.

Flutlichtbetrieb in Sankt Englmar

In Sankt Englmar läuft seit 7. Januar der Skilift Predigtstuhl Arena, der auch am Abend von 19:00 bis 22:00 Uhr Flutlichtbetrieb anbietet. Auch die Rodelbahn im Kurpark hat von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Am Samstag (8. Januar) machen voraussichtlich auch die Skilifte Pröller II - Hinterwies und am Sonntag der Lift Pröller I - Klinglbach auf.

In Sankt Englmar ist die Loipe vom Predigtstuhl zum Hirschenstein nur auf der Skatingspur präpariert. Am Start der Loipe ist der 300 Meter lange Rodelhang geöffnet. In Hochlagen über 1.000 Metern sind Schneeschuh- und Skitouren möglich, so die Tourist-Info Bodenmais. Man sollte aber auf den markierten Wegen bleiben - aus Rücksicht auf die Wildtiere.

Lifte am Großer Arber ab Samstag in Betrieb

Am Großen Arber soll der Skibetrieb am Samstag (8.1.) wieder starten. Im kleinen Skigebiet Riedlberg ist der Kinderlift in Betrieb.

Einige Lifte können noch nicht öffnen

Der Hohenbogen will voraussichtlich erst Mitte Januar wieder öffnen. Auch am Geißkopf gibt es momentan noch keinen Skibetrieb. Für die Langlaufloipen im Bayerischen Wald braucht man insgesamt noch mehr Naturschnee. Schon wieder präpariert ist aber die rund 20 Kilometer lange Alternativloipe am Bretterschachten. Die Schneehöhe gibt die Tourist-Info Bodenmais mit 10 bis 20 Zentimetern auf der Loipe an. Im Gelände - also nicht zusammengepresst - liegen rund 30 Zentimeter.