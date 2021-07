SKF stellt Zentrum für Wälzlager von Schienenfahrzeugen vor

Der Wälzlagerkonzern SKF hat am Mittwoch in Schweinfurt sein neues Railway Service & Competence Center vorgestellt. Laut SKF ist die Aufarbeitung von Eisenbahn-Radsatzlagern in erster Linie Handarbeit. Stück für Stück werden die Lager zerlegt, gereinigt, auf Schäden untersucht und gegebenenfalls entsprechend behandelt. Anschließend werden sie neu geschmiert, montiert, verpackt und an den Kunden zurückgeschickt. Im neuen Kompetenzzentrum wird dieser Prozess durch Digitalisierung und Teilautomatisierung professionalisiert.

Digitalisierung der Abläufe

Jedes eintreffende Lager wird mit einem sogenannten GS1 Data Matrix Code gekennzeichnet, um im Center die digitale Datenerfassung und natürlich auch die spätere Nachverfolgung zu ermöglichen. "Dank der individuellen Kennzeichnung und unserer Monitoring-Techniken können wir in Zukunft noch mehr Felddaten aus dem Betrieb sammeln und unsere Dienstleistung perfektionieren", erläutert Stefan Gladeck, Vertriebsdirektor der SKF für Zentraleuropa.

Automatisierung im Kompetenzzentrum

Transportbänder bringen die Lager von Station zu Station. Zuerst aber kommen hochleistungsfähige Industriewaschmaschinen zum Einsatz, die Fett und sonstige Verunreinigungen nahezu rückstandsfrei aus den Lagern entfernt und dabei alle gängigen Umweltstandards erfüllen. Bei der nachfolgenden Schadensanalyse stützt sich SKF neben allgemeinen ISO-Vorgaben auf den hauseigenen SKF-Fehleratlas – eine umfangreiche Datenbank, in der alle anderweitig bekannten Schadensfälle dokumentiert sind.

Fetten und Montieren

Nach der visuellen Kontrolle wird an der nächsten Arbeitsstation die Lagerluft geprüft und gegebenenfalls neu eingestellt. Die Vermessung der Lagerringe erfolgt dann in einer speziellen 3D-Messeinrichtung, anschließend geht es zum Konservieren. Bevor die Lager zurück zum Kunden kommen, werden sie spezifikationsgerecht gefettet, montiert und für einen sicheren Transport verpackt. Dank der teilautomatisierten Abläufe und straffer Logistik verspricht SKF die Bearbeitung der Kundenaufträge binnen zehn bis 15 Tagen.

In 130 Ländern vertreten

Zu unseren Produkten und Dienstleistungen von SKF rund um die rotierende Welle zählen Wälzlager, Dichtungen, Schmierung, künstliche Intelligenz und drahtlose Zustandsüberwachung. SKF ist in mehr als 130 Ländern vertreten und hat weltweit mehr als rund 17.000 Vertriebsstandorte. Der Jahresumsatz 2020 betrug rund 7,4 Milliarden Euro, die Anzahl der Mitarbeiter 40.963.