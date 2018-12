SKF-Lineartechnik verkauft: 120 Mitarbeiter nun bei Triton Fonds

Weltweit hatte SKF im Geschäftsbereich Lineartechnik und Aktuatorik rund 1.200 Menschen beschäftigt. Am Standort Schweinfurt waren es 120. Nach eigenen Angaben verbucht SKF einen Nettogewinn von rund 117 Millionen Euro.

Christian Johansson, Senior Vice President und Chief Financial Officer des SKF Konzerns, wird in einer Pressemittelung wie folgt zitiert: "Unsere Maßnahmen zur Konzentration auf das Kerngeschäft rund um rotierende Wellen haben in den letzten drei Jahren rund 682 Mio. Euro generiert. Diese Mittel wurden verwendet, um die Bilanz zu stärken und die Investitionen in Produktion sowie Forschung und Entwicklung zu erhöhen. Dadurch haben wir nun eine insgesamt stärkere finanzielle Position, auf der wir weiter aufbauen können."

Stichwort Lineartechnik

Der Industriezweig Lineartechnik ist ein Bereich der Antriebstechnik. Bei einer Linearführung handelt es sich um ein mit Wälzkörpern oder Gleitlagern ausgestattetes, von der Lineartechnik hergestelltes Führungselement – am ehesten vergleichbar mit einer Schiene. Linearsysteme werden unter anderem im Maschinenbau eingesetzt.

Hintergrund "Triton Fonds"

Die "Triton Fonds" investieren in mittelständische Unternehmen mit Sitz in Europa. Dabei konzentrieren sie sich auf Unternehmen in den Bereichen Industrie, Dienstleistungen und Konsumgüter/Gesundheitswesen. Momentan befinden sich 35 Unternehmen mit einem Umsatz von insgesamt rund 13 Milliarden Euro und rund 87.000 Mitarbeitern im Portfolio der "Triton Fonds".