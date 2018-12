Skelettfund bei Aschaffenburg: 16-jährige Syrerin identifiziert

Nachdem die Polizei am vergangenen Sonntag von einem Skelettfund im Wald bei Aschaffenburg berichtet hat, ist nun die Identität geklärt: Die rechtsmedizinische Untersuchung der Knochen habe zweifelsfrei ergeben, dass es sich um die 16-jährige Schülerin Mezgin aus dem Landkreis Aschaffenburg handelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in mit.

Mezgin seit Mai 2017 vermisst

Das Flüchtlingsmädchen war im Mai 2017 als vermisst gemeldet worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus und hält den 44 Jahre alten Vater des Mädchens, Hashem N., für dringend tatverdächtig. Nach ihm wird bereits seit Anfang Juni 2017 in anderer Sache gefahndet - gegen ihn besteht ein Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags an dem 23-jährigen damaligen Freund seiner Tochter.

Das Skelett wurde von Spaziergängern am 9. Dezember am Findberg gefunden. Die 16-jährige Mezgin wurde seit dem 4. Mai 2017 vermisst. Angehörige hatten sich an die Polizei gewandt, nachdem das Mädchen nach der Berufsschule nicht nach Hause gekommen war.