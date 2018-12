16.12.2018, 20:02 Uhr

Skelett bei Waldspaziergang nahe Aschaffenburg gefunden

In einem Waldstück zwischen Haibach und Gailbach in der Nähe von Aschaffenburg haben Spaziergänger am 9. Dezember ein Skelett gefunden. Den Fall meldete das Polizeipräsidium Unterfranken erst am Abend des 16. Dezember.