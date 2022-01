Skaten und Schießen: Grenzerfahrung Biathlon-Schnupperkurs

Skaten und Schießen im Wechsel - der Puls ganz oben, dann muss er möglichst schnell wieder runter. Was bei den Profis im Fernsehen so leicht aussieht, ist in Wirklichkeit ein Kraftakt. Im Hohenzollern-Skistadion am Arber im Bayerischen Wald werden Biathlon-Kurse für jedermann angeboten. Die Teilnehmer kommen teilweise von weit her.

Schießtraining mit Anleitung

Mit mehr als 1.200 Stundenkilometer saust das Geschoss auf die Zielscheibe - erster Schuss, mitten ins Schwarze. Katrin Pritscher aus Essenbach bei Landshut schaut ungläubig nach oben Richtung Workshopleiter Sepp Schneider: "Habe ich jetzt getroffen?" Er bestätigt und gibt ihr gleich Anweisungen für den nächsten Schuss. Insgesamt gehen beim Schießtraining ein paar daneben, aber nur wenige. Für Katrin ist das eine echte Überraschung.

Vom Büro ins Skistadion

Die 30-Jährige ist Ingenieurin - normalerweise verbringt sie viel Zeit im Büro. Heute hat sie sich extra freigenommen, um mit ihrer Cousine Anja Schacherl an dem Biathlon-Einführungskurs teilzunehmen. Der Umstieg vom Schreibtisch an den Schießstand ist schon mal geglückt, vom Bürostuhl auf die Skier sieht es etwas anders aus. Hier tut sich Katrin etwas schwerer.

"Abstoßen, gleiten - nicht einfach nur laufen"

Das Fortbewegen macht ihr zu schaffen, das Langlaufen will einfach nicht so recht klappen. Noch sieht es ganz schön wackelig aus, für die Skating-Technik braucht es einfach Übung. "Abstoßen, gleiten - nicht einfach nur laufen. Das nennt man die 2:1er-Technik - zweimal Beine und einmal Arm", erklärt Workshopleiter Schneider immer wieder. Mit der Zeit läuft es bei Katrin und den anderen sechs Teilnehmern. Die sind teilweise von Nürnberg angereist, um bei dem dreistündigen Kurs dabei zu sein.