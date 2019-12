Skate-Treff für Kinder in Nordheim

Immer sonntags zwischen 14.00 und 20.00 Uhr herrscht Hochbetrieb in der kleinen Halle direkt am Festplatz in Nordheim. Etwa zehn Kinder und Jugendliche skaten auf der Halfpipe hin und her. Bei schönem Wetter üben die Kinder draußen im Skate-Park, bei schlechtem Wetter drinnen in der Skate-Halle.

Genutzt wird die leergeräumte Maschinenhalle eines Winzerbetriebs, die ein Mitglied des Nordheimer Skateboard-Vereins kostenlos zur Verfügung stellt. Die Rampen im Inneren haben die Vereinsmitglieder in Eigenregie zusammengezimmert.

Bisher 250 Skate-Sonntage betreut

Jeden Sonntag sind zwei ehrenamtliche Coaches in der Halle, die den Kindern und Jugendlichen Hilfestellung leisten. Skateboards und Schutzausrüstung können sich die Nachwuchsfahrer vor Ort gratis ausleihen. Bis jetzt haben die Mitglieder des Vereins an 250 Sonntagen den Skate-Treff betreut.

Die Idee für den Treff hatte vor drei Jahren Tobias Hauck von Skate ‘n‘ Rock e.V., als viele Flüchtlinge auch nach Nordheim gekommen sind. Inzwischen sind alle Kids von dem Angebot begeistert, egal welcher Hautfarbe oder Herkunft.

Skateboard-Mekka Nordheim

In den letzten zehn Jahren hat sich das kleine Winzerdorf an der Mainschleife zum Skateboard-Mekka entwickelt. Neben dem Skate-Treff für Kinder findet dort immer Ende August das Skate ‘n‘ Rock statt, eine Kombination aus Skate-Contest und Open-Air-Festival.

Mehr als 120 aktive Mitglieder hat der Nordheimer Skateboard-Verein aktuell. Darunter auch bayerische und mitteldeutsche Skateboard-Meister.