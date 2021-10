Skandalheim: Opposition kritisiert mangelnden Aufklärungswillen

Nach den BR-Berichten im März über massive Pflegemängel in der Seniorenresidenz Schliersee hatten Grüne, SPD und FDP im Mai einen Fragenkatalog für das Gesundheitsministerium erarbeitet. Doch die Antworten, die jetzt Monate später vorliegen, stellen die Fragesteller nicht zufrieden. Für den späten Vormittag steht im Gesundheitsausschuss eine Aussprache zu dem Bericht zur Seniorenresidenz Schliersee auf der Tagesordnung.

Scharfe Kritik am bayerischen Gesundheitsministerium

Andreas Krahl ist pflegepolitischer Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen und selbst gelernter Krankenpfleger. Er ist enttäuscht von den schriftlichen Antworten, bezeichnet sie als dürftig und ausweichend.

Es sei keinerlei Aufklärungswille erkennbar, attestiert Ruth Waldmann (SPD) auf BR-Anfrage, obwohl Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) Aufarbeitung zugesagt habe. So habe sich das Ministerium etwa nur zu Pflegemängeln rund um den Corona-Ausbruch im Frühjahr 2020 geäußert, so Waldmann, dabei hätten über lange Zeit entsetzliche Missstände in der Seniorenresidenz Schliersee geherrscht. Offen blieb auch, ob dem Ministerium vergleichbare Pflegemängel in anderen Heimen bekannt seien.

Aussprache soll mehr Klarheit bringen

Grüne, SPD und FDP wollen auf aufschlussreicheren Antworten beharren. Die SPD prangert eine Missachtung der Abgeordneten an und die Grünen fordern von der Staatsregierung, Verantwortung zu übernehmen. Der FDP-Politiker Dominik Spitzer erwartet von der Aussprache, dass "die Erkenntnisse der Kontrollbehörden und des Ministeriums in dem Maße offengelegt werden, dass wir gemeinsam Lösungen zur Verbesserung der Qualität der bayerischen Pflegekontrollbehörden diskutieren können." Auch vom Koalitionspartner der CSU, den Freien Wählern, kommt Gegenwind: Der Patienten- und Pflegebeauftragte Peter Bauer erwartet nach dem Skandal um die Seniorenresidenz Schliersee Konsequenzen und strukturelle Veränderungen. Er sagte im Gespräch mit dem BR, es dürfe nicht mehr zu vermeidbaren Todesfällen und Menschenrechtsverletzungen in Heimen kommen.

Letzteres sieht auch Bernhard Seidenath (CSU) als Ziel: Schliersee dürfe sich nicht wiederholen, sagte der Ausschussvorsitzende dem BR. Die Kritik am Bericht des Gesundheitsministeriums dagegen kann Bernhard Seidenath nicht nachvollziehen. Für ihn geht der Bericht im Detail auf alle gestellten Fragen ein. Der pflegepolitische Sprecher der AfD, Andreas Winhart, äußerte sich auf BR-Anfrage nicht.

BR-Recherchen machten Missstände schon im Frühjahr öffentlich

Im März 2021 hatten BR-Recherchen erstmals publik gemacht, dass es über Jahre und Trägerwechsel hinweg massive Pflegemissstände in der Seniorenresidenz Schliersee gab. Etwa unterernährte, dehydrierte alte Menschen, unversorgte Wunden, nicht oder falsch verabreichte Medikamente und Infusionen sowie erhebliche Hygienemängel. Das war auch bei dem Träger der Fall, der das Heim bis zur Schließung führte, der S.O. Nursing Homes GmbH. Diese GmbH ist eine Tochtergesellschaft des italienischen Gesundheitskonzerns Sereni Orizzonti. Ab Mitte Oktober steht der Geschäftsführer der deutschen GmbH in Mailand vor Gericht, es geht unter anderem um 22 ungeklärte Todesfälle in einem Heim im italienischen Rudano. In Bayern beschäftigen sich zwei Staatsanwaltschaften mit der Seniorenresidenz.