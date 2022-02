Skandalheim Augsburg: Ruf nach Konsequenzen wird laut

Ein "Schutzraum" sollte ein Altenpflegeheim eigentlich sein, meint Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK. Ein Schutzraum für wehrlose Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Im Seniorenheim Ebnerstraße in Augsburg hätten die Menschen in unwürdigen, menschenverachtenden Zuständen leben müssen. "Das ist für mich so überhaupt nicht hinnehmbar", so Bentele.

BR-Bericht deckt Mängel auf

Rund vier Monate nachdem die Seniorenresidenz Schliersee wegen massiver Pflegemängel schließen musste hat der BR am Mittwoch berichtet, dass im anderen Heim des Trägers ähnliche Missstände herrschen – im Seniorenheim Ebnerstraße in Augsburg.

Das geht aus nichtöffentlichen Berichten des Medizinischen Dienstes hervor. Die Prüfer stellten unter anderem unversorgte Wunden, Defizite im Schmerz- und Medikamentenmanagement fest, teils hatten die Senioren drastisch an Gewicht verloren oder waren dehydriert. Einige Bewohner haben laut den Berichten bereits Schäden davongetragen.

VdK-Präsidentin spricht von Systemversagen

Verena Bentele verlangt, Kontrollen müssten regelmäßig und unangekündigt erfolgen, die Pflegekräfte dürften Missstände nicht mittragen und die Angehörigen sollten genauer hinschauen.

"Für mich ist es ein eklatantes Versagen der Politik, der Krankenkassen, der Kontrollinstanzen, aber auch der gesamten Gesellschaft, die sich offensichtlich um dieses ganze Thema zu wenig kümmert." Verena Bentele

Rendite privater Betreiber begrenzen

Als mögliche Maßnahme schlägt Verena Bentele vor, die Rendite von privaten Heimbetreibern zu begrenzen. Diese würden zum Teil 18 bis 20 Prozent Rendite erwirtschaften, zu Lasten von Personal und Bewohnern. Außerdem fordert sie, Missstände strafrechtlich deutlich schneller und konsequenter zu ahnden. Es könne nicht sein, dass die Verantwortung immer weggeschoben werde.

Auch von Seiten der Arbeiterwohlfahrt kommt die Forderung, Renditen zu begrenzen. Michael Groß, Vorsitzender des Präsidiums, erklärt auf BR-Anfrage:

"Solange durch Einsparungen bei Personal und Sachkosten Investoren angelockt werden, ist das geradezu eine Einladung für unseriöse Anbieter, so die Gewinne zu maximieren." Michael Groß

Opposition über Missstände in Augsburger Heim geschockt

Die pflegepolitischen Sprecher von Grünen, FDP und SPD zeigen sich entsetzt über die Missstände in dem Augsburger Heim. Es dürfe doch nicht wahr sein, dass sich die Katastrophe von Schliersee jetzt in Augsburg wiederhole, so die Sozialdemokratin Ruth Waldmann im BR-Interview.

Der Liberale Dominik Spitzer sieht Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) in der Verantwortung. Dieser müsse nun aktiv werden, so Spitzer: "Wir brauchen eine grundsätzliche Änderung in unseren Pflegeeinrichtungen und vor allem auch der Kontrollmechanismen, die absolut ins Leere laufen." Es gebe einige problematische Einrichtungen, aber so massive Mängel wie in Augsburg dürfe es in Zukunft einfach nicht mehr geben. Von Einzelfällen zu sprechen, so Spitzer, sei eine Verharmlosung des Status Quo in Bayern.

Auch Andreas Krahl (Grüne) übt scharfe Kritik. Hier werde die Würde von Menschen mit Füßen getreten: "Wie viele Skandale will die Staatsregierung noch abwarten, bis sie handelt?"

Opposition will politische Aufarbeitung fortsetzen

Grüne, FDP und SPD sehen wie im Fall der Seniorenresidenz Schliersee auch in Augsburg ein Versagen der Aufsichtsbehörden, konkret der Heimaufsicht Augsburg, der Regierung von Schwaben und des bayerischen Gesundheitsministeriums. "Das Ministerium hat erklärt, man habe sich an den Prüfungen beteiligt. Dann wollen wir aber wissen, mit welchem Ergebnis und warum diese Zustände nicht abgestellt wurden", so die Sozialdemokratin Ruth Waldmann.

Andreas Krahl (Grüne) bringt einen Untersuchungsausschuss ins Spiel. Wenn der Druck der bisher genutzten parlamentarischen Möglichkeiten - wie schriftliche Anfragen, Anhörungen oder Berichtsanträge - nicht ausreiche, dann müsse man darüber nachdenken. Dominik Spitzer (FDP) kündigt für kommende Woche eine Krisensitzung an. Dann werden Liberale, Grüne und SPD entscheiden, wie sie weiter vorgehen.

Schließung des Heims gefordert

Die Heimaufsicht der Stadt Augsburg hat dem BR keine konkreten Fragen zu dem Seniorenheim Ebnerstraße beantwortet.

Im vergangenen Mai aber antwortete der Gesundheitsreferent der Stadt, Reiner Erben (Grüne), auf eine AfD-Anfrage im Stadtrat. Das Schreiben liegt dem BR vor. Darin heißt es, es habe zwar viele Beschwerden gegeben, diese seien aber nicht so schwerwiegend gewesen, dass ein Aufnahmestopp oder eine Schließung der Einrichtung rechtlich begründet und notwendig gewesen wären: "Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Einrichtung nach wirtschaftlichen Kriterien geführt wird. Dies spiegelt sich unter anderem im Personalschlüssel und im kostenoptimierten Einkaufsverhalten bei Dienstleistungen und Pflegeprodukten wider. Deshalb ist das Haus Ebnerstraße eines der günstigsten im Augsburger Raum. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Einrichtung alle rechtlichen Anforderungen, zu denen insbesondere auch ein menschenwürdiger Umgang mit Bewohnerinnen und Bewohnern zählt, erfüllt."

Der Bezirks- und Stadtrat Frederik Hintermayr (Linke) fordert, das Seniorenheim Ebnerstraße zu schließen und die Bewohner in anderen Augsburger Einrichtungen unterzubringen. Frederik Hintermayr, selbst Pflegefachkraft und Pflegedienstleitung, verlangt außerdem zu prüfen, ob Straftaten vorliegen.